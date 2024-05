SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Lechia, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w ostatniej kolejce niespodziewanie straciła punkty w meczu z Zagłębiem Sosnowiec (1:1). To ustawiło ją w trudnej sytuacji w walce o jedno z miejsc dających prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy. Wiślacy nie mają również najłatwiejszego kalendarza do końca sezonu. Już w sobotę zmierzą się z Lechią Gdańsk, a czekają ją jeszcze pojedynki z GKS-em Katowice i Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Lechia do meczu w Krakowie przystąpi w komfortowej sytuacji, bowiem jest praktycznie pewna awansu do Ekstraklasy. W sobotę pod zdecydowanie większą presją będą wiślacy, ale po swojej stronie będą mieli kibiców. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź typy na mecz Wisła – Lechia.

Wisła – Lechia, transmisja w TV

Hit 32. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Wisłą Kraków i Lechią Gdańsk odbędzie się w sobotę (11 maja) o godzinie 17:30. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport 2.

Wisła – Lechia, transmisja online

Rywalizację dwóch czołowych drużyn Fortuna 1 Ligi będzie można także śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go. Do uzyskania dostępu wymagane jest wykupienie odpowiedniego pakietu.

Wisła – Lechia, kto wygra?

Wisła – Lechia, kursy bukmacherskie

Zwycięstwo w sobotnim meczu jest zdecydowanie ważniejsze dla Wisły. Bukmacherzy również dają jej większe szanse na sukces w tym pojedynku.

Wisła Kraków Lechia Gdańsk 2.06 3.60 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 09:45 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Lechia? Transmisja z meczu Wisła – Lechia będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła – Lechia? Mecz Wisła – Lechia rozegrany zostanie w sobotę (11 maja) o godzinie 17:30.

