Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.10.2025)

Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (20 października) o godz. 19:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Wisła – Bruk-Bet: gdzie oglądać?

Na zakończenie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy kibiców czeka starcie beniaminków. W poniedziałek, 20 października o godzinie 19:00, Wisła Płock podejmie na własnym stadionie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Faworytem spotkania są gospodarze, którzy będą chcieli przerwać serię słabszych występów i wrócić na zwycięską ścieżkę. „Nafciarze” świetnie rozpoczęli sezon, długo utrzymując się na czele tabeli, jednak w ostatnich czterech meczach zdobyli zaledwie dwa punkty.

Tymczasem drużyna prowadzona przez Marcina Brosza wciąż walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej. Drużyna z Niecieczy nie wygrała od ponad dwóch miesięcy, a każdy kolejny mecz staje się dla niej coraz ważniejszy w kontekście walki o utrzymanie. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica. Zobacz też naszą zapowiedź pojedynku beniaminków.

Wisła – Bruk-Bet: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Wisła Płock a Bruk-Bet Termaliką Nieciecza będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Spotkanie skomentują Kamil Kania i Wojciech Jagoda. Początek tego meczu o godzinie 19:00.

Wisła – Bruk-Bet: stream online

Poniedziałkową rywalizację Wisły Płock z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza obejrzysz także online. Mecz będzie można śledzić na żywo w usłudze CANAL+ online. Po wykupieniu pakietu Super Sport masz dostęp do wszystkich meczów PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów i Premier League.

Wisła – Bruk-Bet: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Bruk-Bet Termalica Wisła Płock 100%

Remis 0%

Bruk-Bet Termalica 0% 3+ Votes

Wisła – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów, to zawodnicy Wisły Płock uchodzą za faworytów spotkania zamykającego 12. kolejkę Ekstraklasy. Kurs na zwycięstwo Nafciarzy wynosi około 2.00. Triumf Bruk-Bet Termaliki wyceniany jest natomiast na mniej więcej 3.80.

Wisła Płock Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.00 3.70 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 12:35 .

Kiedy odbędzie się mecz Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek, 20 października. Początek meczu o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w słudze CANAL+ online.

