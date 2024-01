Wigan Athletic - Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W poniedziałkowym meczu 1/32 finału Pucharu Anglii Wigan Athletic zmierzy się z Manchesterem United. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:15.

IMAGO / Craig Thomas Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Wigan Athletic – Manchester United, gdzie oglądać

Manchester United choć lubi zawodzić w obecnej kampanii to jednak nie powinien mieć żadnych problemów w rywalizacji z Wigan Athletic. Gospodarze poniedziałkowego starcia grają na poziomie League One, w której nie zachwycają, o czym świadczy 17. lokata w tabeli. Czerwone Diabły przegrały aż cztery z ostatnich sześciu pojedynków, ale tym razem będą mieli doskonałą okazję, by poprawić swój bilans.

Zobacz także: Nasze typy na dzisiejsze spotkania

Wigan Athletic – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe starcie Wigan Athletic z Manchesterem United będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 21:15.

Wigan Athletic – Manchester United, transmisja online za darmo

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do pojedynku o Puchar Anglii zostanie odblokowany.

Wigan Athletic – Manchester United, transmisja online

Mecz Wigan Athletic – Manchester United możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Wigan Athletic – Manchester United, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli problemów ze wskazaniem faworyta poniedziałkowego meczu. Jest nim oczywiście Manchester United, a kursy na zwycięstwo Czerwonych Diabłów oscylują wokół 1,25. Dla porównania na wygraną gospodarzy wynoszą około 12,00.

Wigan Manchester United 16.0 6.95 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 stycznia 2024 10:03 .

Gdzie obejrzeć mecz Wigan Athletic – Manchester United? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Wigan Athletic – Manchester United? Mecz rozpocznie się w poniedziałek, 8 stycznia, o godzinie 21:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.