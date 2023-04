PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

West Ham – Liverpool, gdzie oglądać

West Ham United przebudził się w najlepszym możliwym momencie sezonu. Młoty są już o krok od matematycznego utrzymania, po tym, jak przegrały zaledwie raz w pięciu ostatnich kolejkach. Mało tego, londyńczycy awansowali też do półfinału Ligi Konferencji.

Z kolei Liverpool i odpadł już z europejskich rozgrywek, i ma bardzo skomplikowaną sytuację w Premier League. The Reds tracą trzy punkty do strefy europejskich pucharów, za to aż dziewięć do czołowej czwórki. Chyba powoli musimy przyzwyczajać się do wizji przyszłorocznej Ligi Mistrzów bez ekipy Juergena Kloppa. Ale czy ta wystąpi w jakichkolwiek rozgrywkach europejskich? By to osiągnąć, Liverpool musi wygrywać takie mecze, jak ten nadchodzący.

Sprawdź nasze typy na mecz West Ham – Liverpool.

West Ham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

West Ham – Liverpool, transmisja online

Starcie w Londynie możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online.

1-miesięczny dostęp – 39 zł (przy wykupieniu półrocznego abonamentu)

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

West Ham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Dla bukmacherów wyraźnymi faworytami najbliższego meczu są goście z Liverpoolu.

London Stadium Premier League West Ham Liverpool FC 3.95 3.90 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2023 07:16 .

