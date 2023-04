West Ham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2023)

West Ham – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Dla obu drużyn jest to sezon pełen rozczarowań i niewykorzystanych szans. Młoty oddaliły się już nieco od strefy spadkowej, jednak wciąż nie mogą być pewne utrzymania. W rywalizacji z Liverpoolem jednak o punkty łatwo nie będzie.

Pressfocus Na zdjęciu: Luis Diaz

London Stadium Premier League West Ham Liverpool FC 3.95 3.95 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2023 20:52 .

West Ham – Liverpool, typy i przewidywania

Poprzednie rywalizacja Liverpoolu z West Hamem nie obfitowała w zbyt wiele emocji. Oba zespoły dalekie są od optymalnej formy, dlatego spotkanie na London Stadium również może okazać się rozczarowujące. Młoty wkroczyły jednak na zwycięską ścieżkę i pewnie ograły Bournemouth, co jest dobrym prognostykiem przed rywalizacją z ofensywnie grającymi The Reds. Ci również w dwóch ostatnich meczach strzelili aż dziewięć goli. Czy powinniśmy zatem spodziewać się fajerwerków. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

West Ham – Liverpool, ostatnie wyniki

West Hamowi udało się nie przegrać żadnego z pięciu poprzednich spotkań, co jak na obecne warunki jest wynikiem znakomitym. Młoty zremisowały 2:2 z Arsenalem, a później wysoko pokonały Gent i Bournemouth.

Liverpool po dotkliwej porażce z Manchesterem City 1:4 zremisował z Chelsea i Arsenalem. W rywalizacji ze słabszymi zespołami udało mu się jednak odnieść zwycięstwa. The Reds strzelili aż sześć goli Leeds i trzy Nottingham.

West Ham – Liverpool, sytuacja kadrowa

David Moyes ma komfortową sytuację przy doborze wyjściowego składu. Jedynym zawodnikiem niedostępnym pozostaje Gianluca Scamacca. Oprócz Włocha pozostali piłkarze są zdrowi i dostępni.

Tego samego nie może powiedzieć Juergen Klopp. Z powodu urazu z kadry wypadł znów Roberto Firmino. Oprócz Brazylijczyka kontuzjowani są również Bajcetic, Keita i Ramsay. Do gry wrócił już Luis Diaz, który zagrał po 10 minut w meczach z Leeds i Nottingham Forest.

West Ham – Liverpool, historia

Nieczęsto udaje się West Hamowi wygrywać z Liverpoolem. Licząc 15 poprzednich meczów ta sztuka udała mu się zaledwie raz. Bilans spotkań bezpośrednich jest dla niego wyjątkowo niekorzystny. W obecnych rozgrywkach Liverpool na własnym stadionie wygrał z Młotami 1:0.

West Ham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Liverpool jest faworytem w oczach bukmacherów, choć kursy na jego zwycięstwo są stosunkowo wysokie. Wynoszą ok. 1.90. Kursy na wygraną West Hamu to natomiast 4.10. Niemal identycznie wyceniany jest remis. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

West Ham – Liverpool, kto wygra

West Ham – Liverpool, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell – Soucek. Rice, Paqueta – Bowen, Antonio, Benrahma

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Gakpo, Diogo Jota

West Ham – Liverpool, transmisja

Tym razem spotkanie angielskiej Premier League poza platformą streamingową Viaplay obejrzycie także na CANAL+. A dokładniej na CANAL+Sport 2. Tam właśnie dostępna będzie transmisja rywalizacji West Hamu z Liverpoolem. Początek już w środę o godzinie 20:45.

