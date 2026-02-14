Werder Brema – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.02.2026)

Werder – Bayern: gdzie oglądać?
Werder Brema podejmie Bayern Monachium w 22. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 14 lutego, o godzinie 15:30 na Weserstadion. Bremeńczycy zajmują odległe 16. miejsce w tabeli niemieckiej ekstraklasy. Na początku lutego stery w drużynie objął Daniel Thioune, który ma uratować klub przed spadkiem.
Tymczasem bawarski gigant, po sensacyjnej porażce z Augsburgiem i remisie z Hamburger SV, wrócił na zwycięską ścieżkę. W poprzedniej serii gier w hicie rozbił TSG Hoffenheim (5:1). Kilka dni wcześniej mistrzowie Niemiec zameldowali się w półfinale krajowego pucharu o triumfie nad RB Lipsk.
Werder – Bayern: transmisja w TV
Mecz Werderu Brema z Bayernem Monachium obejrzysz na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Duet Bożydar Iwanow – Sebastian Chabiniak skomentuje rywalizację w niemieckiej lidze. Początek potyczki o godzinie 15:30.
Werder – Bayern: stream online
Spotkanie Werder Brema – Bayern Monachium możesz śledzić również w internecie na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Werder – Bayern: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki w Bremie są goście. Kurs na wygraną Bayernu Monachium został ustalony na około 1.32. Triumf Werderu można obstawić przy kursie mniej więcej 8.30, a remis 6.25.
