Warta Poznań - Legia Warszawa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wojskowi stracili ostatnio sporo punktów. Czy powrócą do walki o tytuł, pokonując Wartę? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Warta – Legia, gdzie oglądać

Legia Warszawa, remisując dwa ostatnie mecze, oddaliła się od wymarzonego mistrzostwa. Póki są jednak matematyczne szanse, póty nadziei. Jeśli jednak Wojskowi na poważnie marzą o wykorzystaniu zamieszania w Rakowie Częstochowa, muszą wrócić do wygrywania. A Warta Poznań podejdzie do piątkowego starcia w dobrym humorze. Ostatnio Warciarze rozbili Śląsk, nie ustępując piątej lokaty Piastowi Gliwice.

Warta – Legia, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 lub CANAL+ 4K Ultra.

Warta – Legia, transmisja online

Mecz PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

Warta – Legia, kursy bukmacherskie

To Legioniści faworytem nadchodzącego starcia w Grodzisku Wielkopolskim.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Legia Warszawa 3.60 3.30 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2023 07:41 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin