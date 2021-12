PressFocus Na zdjęciu: Oliver Skipp

Tottenham – West Ham: transmisja za darmo oraz stream online. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/4 finału Carabao Cup (Pucharu Ligi Angielskiej) Tottenham w derbowym meczu zmierzy się z Młotami. Sprawdź gdzie obejrzysz środowy mecz w telewizji. Zobacz także jak oglądać spotkanie online zupełnie za darmo.

Tottenham – West Ham, gdzie oglądać

Tottenham jest zupełnie innym zespołem pod wodzą Antonio Conte, co potwierdzają również osiągane przez niego wyniki w Premier League. Teraz Koguty dobrą formę będą chciały również potwierdzić w krajowym pucharze. Czeka ich jednak niełatwe zadanie, bowiem zagrają przed własną publicznością z nieobliczalnymi Młotami.

W ostatni weekend Tottenham stoczył zacięty bój na Anfield Road z Liverpoolem. Mecz zakończył się remisem 2:2 i podziałem punktów. W tym samym czasie West Ham musiał na Emirates Stadium uznać wyższość miejscowego Arsenalu (0:2).

W tym sezonie obie drużyny miały już okazję mierzyć się ze sobą. Górą były Młoty, które u siebie wygrały 1:0. Czy Tottenham weźmie rewanż? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Tottenham – West Ham.

Mecz Tottenhamu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Spotkanie, którego stawką jest awans do półfinału Carabao Cup (Pucharu Ligi Angielskiej) będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 2. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45, skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Tottenham – West Ham, transmisja online

Pojedynek Tottenhamu z West Hamem będzie dostępny również online, na internetowej stronie elevensports.pl. Aby mieć możliwość oglądania go za jej pośrednictwem trzeba oczywiście posiadać wykupiony pakiet. Jest jednak inny sposób, aby obejrzeć mecz zupełnie za darmo. Udostępnia go bukmacher STS. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Tottenham – West Ham: transmisja na żywo za darmo

Środowy mecz 1/4 finału Carabao Cup obejrzymy także w usłudze STS TV, którą za darmo swoim klientom udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Trzeba oczywiście spełnić pełne warunki, ale nie powinno to stanowić problemu dla nikogo.

Przede wszystkim trzeba posiadać konto w STS. Jeżeli takiego nie masz, możesz je założyć korzystając z poniższego linku. Dzięki temu i kodowi promocyjnemu GOAL otrzymasz również atrakcyjny bonus powitalny.

Drugim warunkiem (już posiadając konto), który trzeba spełnić, aby odblokować sobie dostęp do transmisji jest postawienie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. Mamy w tej kwestii także dobre wiadomości – nie ma tutaj żadnych wymogów dotyczących stawki i kursu takiego zakładu.

Tottenham – West Ham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do awansu do półfinału jest Tottenham. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów.

Tottenham West Ham 2.15 3.40 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22. grudnia 2021 13:22 .

