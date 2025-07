Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Novak Djoković

Jannik Sinner – Novak Djoković: gdzie obejrzeć na żywo?

Drugiego finalistę Wimbledonu wyłoni pojedynek między Jannikiem Sinnerem i Novakiem Djokoviciem. Będzie to ich już dziesiąty pojedynek. Bilans dotychczasowych meczów jest korzystny dla Sinnera, który wygrał pięć meczów, przy czterech wygranych Djokovicia. Warto jednak zaznaczyć, że cztery ostatnie konfrontacje zakończyły się wygranymi Włocha. Piątkowy półfinał rozpocznie się około godziny 17:00 i będzie transmitowany w TV i online. Również za darmo.

Sinner – Djoković: transmisja

Ze spotkania będzie dostępna transmisja w telewizji. Mecz będzie pokazywany „na żywo” na kanale Polsat Sport 1.

