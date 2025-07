ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

MFK Karvina – Górnik Zabrze: gdzie obejrzeć na żywo?

Piłkarze Górnika Zabrze przygotowania do nowego sezonu zakończą wyjazdowym sparingiem z MFK Karvina. Dla drużyny Michala Gasparika będzie to czwarty mecz kontrolny. W dotychczasowych spotkaniach Górnik odniósł dwa zwycięstwa i doznał jednej porażki. Spotkanie rozpocznie się o o godzinie 17:00. Transmisja z tego meczu ma być dostępna online.

MFK Karvina – Górnik Zabrze: transmisja za darmo

Sparingowy mecz pomiędzy MFK Karviną i Górnikiem Zabrze odbędzie się w sobotę (12 lipca) o godzinie 17:00. Spotkanie będzie można oglądać ZA DARMO na platformie STS TV. Jedyne co trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp to założyć tutaj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie postawić dowolny kupon za zaledwie 2 zł.

Kiedy odbędzie się sparing MFK Karvina – Górnik? Spotkanie MFK Karvina – Górnik rozegrane zostanie w sobotę (12 lipca) o godzinie 17:00. Gdzie obejrzeć mecz MFK Karvina – Górnik? Transmisja z meczu MFK Karvina – Górnik ma być dostępna na platformie STS TV.

