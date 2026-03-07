Iga Świątek – Kayla Day: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (07.03.2026)

Iga Świątek – Kayla Day: gdzie obejrzeć na żywo?
Iga Świątek wraca na tenisowe korty po blisko miesięcznej przerwie. W lutym 24-letnia Polka dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze, a teraz rozpoczyna rywalizację w WTA Indian Wells.
Dzięki wysokiemu miejscu w rankingu, w pierwszej rundzie Świątek miała „wolny los”. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Kaylą Day, która do turnieju przebrnęła przez eliminacje. Będzie to pierwsze w historii spotkanie między obiema zawodniczkami. 26-latka na początku rundy uporała się z Francescą Jones (2:0).
Iga Świątek – Kayla Day: transmisja w TV
Spotkanie Igi Świątek z amerykańską tenisistką rozpocznie się w sobotę (7 marca) około godziny 22:00. Mecz będzie do objerzenia na żywo na antenie CANAL+ Sport 2 oraz w serwisie CANAL+ online.
Iga Świątek – Kayla Day: transmisja za darmo
Spotkanie Iga Świątek – Kayla Day można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV.
Transmisja meczu będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 2, w serwisie CANAL+ online i w usłudze STS TV z kodem GOAL.
Spotkanie zaplanowano na sobotę (7 marca) około godziny 22:00.
