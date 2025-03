PressFocus Na zdjęciu: Maciej Wolski

Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet: gdzie oglądać?

W niedzielę Stal Stalowa Wola podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza w 25. kolejce Betclic 1. Ligi. Beniaminek w całym sezonie wygrał dwa mecze i zajmuje 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Wiosną zespół jeszcze nie sięgnął po pełną pulę, a w poprzedniej kolejce Stalówka zremisowała z Pogonią Siedlce (0:0).

Tymczasem Bruk-Bet walczy o bezpośredni awans do Ekstraklasy i obecnie plasuje się na 2. miejscu. W rundzie rewanżowej drużyna prowadzona przez trenera Marcina Brosza miała trudności, ale tuż przed przerwą reprezentacyjną odniosła pierwsze wiosenne zwycięstwo, ogrywając GKS Tychy (2:1). Sprawdź, gdzie oglądać mecz Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet Termalica.

Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet: transmisja w TV

Niedzielna rywalizacja między Stalą Stalowa Wola i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza nie będzie transmitowana w telewizji.

Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet: stream online

Mecz w ramach 25. kolejki Betclic 1. Ligi będzie też dostępny w internecie. Starcie będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz będzie transmitowany na platformie Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i mieć środki na koncie.

Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Zwycięstwem Stali Stalowa Wola

Remisem

Zwycięstwem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza Zwycięstwem Stali Stalowa Wola

Remisem

Zwycięstwem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza 0 Votes

Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania rozgrywanego w Stalowej Woli jest Bruk-Bet. Jeżeli uważasz, że trzy punkty powędrują do gości, to taki kurs w ofercie Betclic wynosi około 1.83. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Stal Stalowa Wola Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4.00 3.40 1.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2025 06:49 .

Kiedy odbędzie się mecz Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet Termalica? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 30 marca, o godzinie 12:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet Termalica? Mecz będzie transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i w usłudze Betclic TV.

