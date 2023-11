Sporting – Raków: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2023)

IMAGO/Jakub Ziemianin/400mm.pl Na zdjęciu: John Yeboah

Sporting – Rakow, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa mimo rozegrania trzech spotkań pozostaje bez wygranej w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski przygodę z grupową rywalizacją rozpoczęli od dwóch porażek – 0:2 z Atalantą Bergamo i 0:1 ze Sturmem Graz. Dopiero w trzecim spotkaniu zapisali na swoje konto pierwszy punkt, remisując 1:1 w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona. Teraz obie drużyny spotkają się ponownie, tym razem w stolicy Portugalii.

W roli zdecydowanego faworyta do wygranej do rywalizacji przystąpią gospodarze, którzy mają po swojej stronie wszystkie atuty. Zdobywając trzy punkty w tym pojedynku zrobią ogromny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. Z drugiej strony niemający nic do stracenia zespół Rakowa zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę. Sprawdź typy na mecz Sporting – Raków.

Sporting – Raków, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Lizbonie rozegrane zostanie 9 listopada (czwartek) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania, opatrzona komentarzem Mateusza Borka i Roberta Podolińskiego, prowadzona będzie na kanale TVP Sport.

Sporting – Raków, transmisja online

Mecz Sporting – Raków można również oglądać online. Z internetowej transmisji można skorzystać w dwóch miejscach – na platformie streamingowej Viaplay lub na stroni sport.tvp.pl.

Sporting – Raków, kto zwycięży?

Jak zakończy się mecz? wygraną Sportingu 0% remisem 0% wygraną Rakowa 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Sportingu

remisem

wygraną Rakowa

Sporting – Raków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają w tym meczu większych szans Sportingowi, co wyraźnie widać w kursach oferowanych przez nich na ten mecz. Na wygraną mistrzów Polski można postawić bowiem po kursie wynoszącym aż 13.00!

Sporting Lizbona Raków Częstochowa 1.22 6.60 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2023 08:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Sporting – Raków? Transmisja z meczu Sporting – Raków dostępna będzie na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Sporting – Raków? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (9 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.