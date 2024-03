Sparta Praga - Liverpool: transmisja w TV i online. W czwartek rozegrane zostanie jedno ze spotkań 1/8 finału Ligi Europy. Faworytem tej rywalizacji oczywiście są The Reds. Sprawdź gdzie oglądać mecz Sparta - Liverpool.

IMAGO/Conor Molloy/News Images Na zdjęciu: Darwin Nunez

Sparta – Liverpool, gdzie oglądać?

Bardzo ciekawie zapowiada się czwartkowe spotkanie w Pradze, gdzie miejscowa Sparta będzie dążyła do sprawienia niespodzianki w starciu z faworyzowanym Liverpoolem. Gospodarze pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Europy świetnie spisują się w tym sezonie przed własną publicznością. Ostatniej porażki doznali w sierpniu ubiegłego roku, w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Teraz będą chcieli wykorzystać ten atut w starciu z The Reds.

W roli faworyta do tego spotkania przystąpi oczywiście Liverpool. Drużyna Juergena Kloppa musi być jednak przygotowana na ciężkie warunki ze strony aktualnego lidera czeskiej ekstraklasy. Goście do tego meczu przystąpią również bez kilku kontuzjowanych zawodników. Liverpool dysponuje jednak bardzo mocną kadrę i wartościowymi zmiennikami. Jeżeli zagra na miarę swojego potencjału to powinien w Pradze odnieść zwycięstwo. Sprawdź typy na mecz Sparta – Liverpool.

Sparta – Liverpool, transmisja w TV

Pierwsza konfrontacja pomiędzy Spartą i Liverpoolem w ramach walki o ćwierćfinał Ligi Europy odbędzie się w czwartek (7 marca) o godzinie 18:45. Niestety transmisja z tego pojedynku nie będzie dostępna w polskiej telewizji. Jest to oczywiście związane z faktem, że prawami do transmisji tych rozgrywek w naszym kraju dysponuje platforma Viaplay.

Sparta – Liverpool, transmisja online

Czwartkowe spotkanie w Pradze będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Konieczne jest oczywiście posiadanie wykupionego odpowiedniego pakietu. Rywalizację, która rozpocznie się o 18:45, skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Sparta – Liverpool, kto wygra?

Sparta – Liverpool, kursy bukmacherskie

Sparta dysponować będzie dużym atutem w postaci gry przed własną publicznością, ale faworytem do wygranej pozostaje Liverpool. Widać to również w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Na wygraną Liverpoolu oscylują w okolicy 1.80.

Sparta Praga Liverpool FC 4.25 4.10 1.81 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2024 14:06 .

Gdzie obejrzeć mecz Sparta – Liverpool? Transmisja będzie dostępna na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Sparta – Liverpool? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (7 marca) o godzinie 18:45.

