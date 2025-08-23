AS Roma - Bologna to jeden z kilku sobotnich meczów pierwszej kolejki Serie A. Emocji w tym starciu nie zabraknie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisje ze spotkania w internecie w TV.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma – Bologna FC, gdzie oglądać?

AS Roma i Bologna FC to zespoły, które mają apetyt na walkę o czołowe lokaty w tabeli Serie A w sezonie 2025/2026. W szeregach stołecznej drużyny o sukces ma zadbać trener Gian Piero Gasperini. W sobotni wieczór na jego drodze stanie zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano.

Giallorossi w trakcie okresu przygotowawczego rozegrali sześć spotkań kontrolnych – zanotowali cztery zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. W ostatnim sparingu zremisowali z NEOM SC (2:2). Z kolei Bologna ma za sobą pięć meczów towarzyskich, w których trzykrotnie wygrała i dwukrotnie przegrała. W próbie generalnej uległa OFI Kreta (2:4).

AS Roma – Bologna FC, transmisja w TV

Transmisja z jednego z wieczornych starć ligi włoskiej będzie dostępna w telewizji i to w dwóch stacjach. Mecz z udziałem Romy i Bologni będzie emitowany na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 1 od godziny 20:45.

AS Roma – Bologna FC, transmisja online

Nie tylko w w telewizji będzie dostępna potyczka w Serie A. Transmisja z meczu Roma – Bologna będzie też emitowana na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do spotkania zapewni również usługa Superbet TV.

AS Roma – Bologna FC, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na wygraną Romy wynosi 2.10. Dla porównania opcja na zwycięstwo Bologni oszacowano na 3.85.

AS Roma Bologna 2.20 3.25 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 20:35 .

Gdzie obejrzeć spotkanie AS Roma – Bologna FC? Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 1, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie AS Roma – Bologna FC? Mecz zacznie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 20:45.

