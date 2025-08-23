AS Roma – Bologna FC, gdzie oglądać?
AS Roma i Bologna FC to zespoły, które mają apetyt na walkę o czołowe lokaty w tabeli Serie A w sezonie 2025/2026. W szeregach stołecznej drużyny o sukces ma zadbać trener Gian Piero Gasperini. W sobotni wieczór na jego drodze stanie zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano.
Giallorossi w trakcie okresu przygotowawczego rozegrali sześć spotkań kontrolnych – zanotowali cztery zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę. W ostatnim sparingu zremisowali z NEOM SC (2:2). Z kolei Bologna ma za sobą pięć meczów towarzyskich, w których trzykrotnie wygrała i dwukrotnie przegrała. W próbie generalnej uległa OFI Kreta (2:4).
AS Roma – Bologna FC, transmisja w TV
Transmisja z jednego z wieczornych starć ligi włoskiej będzie dostępna w telewizji i to w dwóch stacjach. Mecz z udziałem Romy i Bologni będzie emitowany na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 1 od godziny 20:45.
AS Roma – Bologna FC, transmisja online
Nie tylko w w telewizji będzie dostępna potyczka w Serie A. Transmisja z meczu Roma – Bologna będzie też emitowana na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do spotkania zapewni również usługa Superbet TV.
AS Roma – Bologna FC, sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Romy 100%
- wygraną Bologni 0%
- remisem 0%
1+ Votes
AS Roma – Bologna FC, kursy bukmacherskie
Według ekspertów bukmacherskich faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na wygraną Romy wynosi 2.10. Dla porównania opcja na zwycięstwo Bologni oszacowano na 3.85.
Mecz zacznie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 20:45.
