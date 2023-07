IMAGO/Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – AC Milan, gdzie oglądać?

Real Madryt rozpoczął się już północnoamerykańskie tournee, w ramach którego rozegra kilka sparingowych spotkań. W pierwszym z nich zmierzy się z włoskim Milanem. Gospodarze po raz pierwszy wystąpią bez Karima Benzemy, który zdecydował się na odejście z klubu po zakończeniu sezonu i przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Do drużyny jak do tej pory dołączyli przede wszystkim Jude Bellingham i Joselu.

Do ciekawych zmian kadrowych doszło także w AC Milan, który pożegnał Sandro Tonaliego i Zlatana Ibrahimovicia, a pozyskał między innymi Christiana Pulisicia i Rubena Loftus-Cheeka. Faworytem rozgrywanego w nocy z niedzieli na poniedziałek sparingowego spotkania będą jednak Królewscy. Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Milan.

Real Madryt – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Mecz Real Madryt – AC Milan odbędzie się w poniedziałek (24 lipca) o godzinie 4:00 czasu polskiego. Bezpłatna transmisja udostępniona będzie w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL w trakcie rejestracji. Mecz będzie transmitowany także w telewizji – na kanale Eleven Sports 1.

Real Madryt – AC Milan: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie bezpłatna transmisja z meczu Real Madryt – AC Milan będzie prowadzona w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Real Madryt – AC Milan zostanie odblokowany

Real Madryt – AC Milan, transmisja online

Bezpłatnie mecz Real Madryt – AC Milan obejrzysz w usłudze STS TV. Powyżej znajdziesz informacje w jak łatwy sposób uzyskać dostęp do transmisji. Internetowa transmisja będzie dostępna także na stronie elevensports.pl po wykupieniu dostępu.

Real Madryt – AC Milan, kursy bukmacherów

Bukmacherzy stawiają w tym spotkaniu na Real Madryt. Jasno pokazują to kursy oferowane na ten mecz.

Real Madryt AC Milan 2.00 3.55 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2023 12:15 .

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – AC Milan? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – AC Milan? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (24 lipca) o godzinie 04:00 czasu polskiego.

