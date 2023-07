Real Madryt – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (24.07.2023)

Real Madryt - AC Milan: typy i kursy na mecz sparingowy. W ramach przygotowań do nowego sezonu dojdzie do towarzyskiego pojedynku jednych z najbardziej utytułowanych klubów w historii.

IMAGO/Alvaro Medranda Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2023 09:14 .

Real Madryt – AC Milan, typy bukmacherskie

Na papierze faworytem tego pojedynku jest Real Madryt, ale należy pamiętać, że sparingowe spotkania rządzą się własnymi prawami, tym bardziej na samym początku przygotowań. Trenerzy obu zespołów z pewnością będą chcieli sprawdzić jak największą grupę zawodników, co niewątpliwie będzie miało wpływ na przebieg spotkania. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, ale stawiamy an to, że zobaczymy bramki i to z obu stron. Nasz typ: BTTS

Real Madryt – AC Milan, ostatnie wyniki

Real Madryt poprzedniego sezonu nie mógł zaliczyć do udanych. Teraz przygotowania do nowego rozpoczyna z myślą o powrocie na szczyt w lidze hiszpańskiej, z którego został zepchnięty przez Barcelonę. Królewscy nie wspominają również najlepiej rywalizacji w Lidze Mistrzów, z której zostali w dotkliwy sposób wyeliminowani w półfinale przez późniejszego triumfatora – Manchester City. W uzyskaniu znacznie lepszych wyników mają im pomóc przygotowania, w ramach których rozegrają kilka ciekawych kontrolnych meczów. W pierwszym z nich ich rywalem będzie AC Milan.

Kibice Milanu, który w poprzednim sezonie bronił mistrzostwa Włoch, również liczyli na zdecydowanie lepszą postawę swojej drużyny. Ostatecznie Rossoneri zakończyli rywalizację na czwartym miejscu w tabeli. W nadchodzącym sezonie celem będzie poprawienie tej lokaty. Zespół prowadzony przez Stefano Pioliego ma już za sobą jedno sparingowe spotkanie, w którym efektownie 7:0 pokonał Lumezzane.

Real Madryt – AC Milan, historia

Ostatnie oficjalne spotkania obu zespołów miały miejsce dawno temu, bowiem w 2010 roku. W międzyczasie obie drużyny spotykały się w towarzyskich meczach, a ostatni z nich miał miejsce przed rokiem. Wówczas nie padła w nim ani jedna bramka.

Real Madryt – AC Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie wskazują Real Madryt jako faworyta tego spotkania. Kursy na wygraną Królewskich oscylują w granicach 1.80 – 1.92, podczas gdy na zwycięstwo Milanu sięgają 3.95. Stawiając na ten mecz warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, którzy otrzymasz podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – AC Milan, kto wygra?

Real Madryt – AC Milan, przewidywane składy

W zespole Realu Madryt swoje pierwsze spotkania mogą rozegrać sprowadzeni latem Jude Bellingham, a także Joseulu. Na murawie na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Daniego Ceballosa, a także piłkarzy, który pożegnali się z zespołem – Karima Benzemy czy Marco Asensio.

Do dużych zmian kadrowych doszło w Milanie, do którego dołączyli tacy piłkarze jak Christian Pulisić, Ruben Loftus-Cheek, Tijani Reijnders czy Noah Okafor. Z klubu odeszli przede wszystkim Sandro Tonali (do Newcastle) i Zlatan Ibrahimović (koniec kariery). Z zespołem na tournee nie udali się takżę Ante Rebić i Divock Origi, którzy nie znajdują się w planach trenera Stefano Piolego na nowy sezon.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Garcia – Bellingham, Tchouameni, Kroos – Rodrygo, Joselu, Vinicius

Milan: Maignan – Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi – Loftus-Cheek, Pobega – Leao, Krunic, Pulisic – Giroud

Real Madryt – AC Milan, transmisja meczu

Mecz Real Madryt – AC Milan rozegrany zostanie w poniedziałek (24 lipca) o godzinie 4:00 czasu polskiego. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Jest również możliwość obejrzenia tego pojedynku za darmo. Bezpłatna transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV, a uzyskanie do niej dostępy wymaga spełnienia tylko dwóch prostych warunków – rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrania dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

