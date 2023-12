Real Madryt - Granada: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W kolejnym meczu 17. kolejki La Liga Real Madryt o punkty będzie rywalizował z Granadą. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

IMAGO / Senis Cebolla Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Granada CF, gdzie oglądać

Real Madryt obecnie dość niespodziewanie rywalizuje o pierwsze miejsce w La Liga z Gironą. Obie drużyny mają po 35 punktów. Królewscy w sobotę powinni jednak dopisać w ligowej tabeli kolejne trzy oczka. Zespół Ancelottiego notuje cztery wygrane z rzędu, a w każdym z tych spotkań zdobył minimum trzy bramki. Granada z kolei to przedostatni zespół w tabeli. Na wygraną czeka od 26 sierpnia.

Real Madryt – Granada CF, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Realu z Granadą będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2. Początek o godzinie 18:30.

Real Madryt – Granada CF, transmisja online za darmo

To spotkanie możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do tego meczu Serie A zostanie odblokowany.

Real Madryt – Granada CF, transmisja online

Pojedynek Realu z Granadą możesz śledzić w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Real Madryt – Granada CF, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli żadnych wątpliwości wskazując faworyta tego spotkania. Jest nim oczywiście Real Madryt. Kursy na wygraną Królewskich oscylują wokół 1,18.

Real Madryt Granada 1.18 8.50 15.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 08:28 .

Gdzie obejrzeć mecz Real – Granada? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport 2 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Real – Granada? Mecz rozpocznie się w sobotę, 2 grudnia, o godzinie 18:30.

