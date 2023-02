IMAGO / Just Pictures Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt – Elche: transmisja TV oraz stream online. W środowy wieczór Królewscy odrobią ligowe zaległości. Podopieczni Carlo Ancelottiego w żadnym wypadku nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Sprawdź gdzie i jak oglądać mecz Realu Madryt, również za darmo.

Real Madryt – Elche, gdzie oglądać

Real Madryt ma coraz mniejsze szanse na obronienie mistrzostwa Hiszpanii. Jego strata do prowadzącej i konsekwentnie punktującej Barcelony wynosi obecnie 11 punktów. W przypadku pokonania w środowym meczu Elche zmniejszy się do 8 punktów, ale będzie bardzo trudna do odrobienia do końca rozgrywek.

Królewscy z pewnością się jednak nie poddadzą i zrobią wszystko, aby do końca sezonu wywierać presję na Barcelonę, licząc również na jej potknięcia. W środowy wieczór drużynę Carlo Ancelottiego interesuje tylko zwycięstwo. Każde inne rozstrzygnięcie będzie można uznać za sensację. Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Elche.

Real Madryt – Elche, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz, który rozegrany zostanie na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Real Madryt – Elche: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie spotkania La Liga, w tym te z udziałem Realu Madryt, można oglądać zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji ze środowego spotkania wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Real Madryt – Elche zostanie odblokowany

Real Madryt – Elche, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz może obejrzeć także korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać w świetnej promocji, która pozwala zaoszczędzić 126 zł. Za kwotę 288 zł (czyli 48 zł miesięcznie) otrzymasz na pół roku dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Tym samym będziesz mógł oglądać nie tylko wszystkie mecze La Liga, ale także Ligi Mistrzów, włoskiej Serie A czy polskiej Ekstraklasy. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Elche, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego spotkania jest Real Madryt, również zdaniem bukmacherów. Według nich inne rozstrzygnięcie niż wygrana gospodarzy praktycznie nie wchodzi w grę.

Real Madryt Elche 1.22 7.50 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2023 13:38 .