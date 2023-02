Real Madryt – Elche: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt wraca do ligowego grania. Po wygranej na Klubowych Mistrzostwach Świata Królewscy rozegrają w środę domowe spotkanie 21. kolejki La Ligi przeciwko Elche. Czy goście pójdą za ciosem i zaliczą drugie zwycięstwo z rzędu, tym razem pogrążając ekipę Carlo Ancelottiego w walce o mistrzowski tytuł? Początek rywalizacji o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Real – Elche, typy i przewidywania

W zeszłym tygodniu Real Madryt przebywał w Maroko, gdzie walczył o zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata. Po wygranym finale z Al-Hilal udało się osiągnąć postawiony cel. Teraz Królewscy wracają na krajowe podwórko, gdzie w dalszym ciągu muszą gonić świetnie dysponowaną FC Barcelonę. Aktualna strata do lidera wynosi 11 punktów, choć w przypadku wygranej w najbliższym spotkaniu – może zostać zminimalizowana do ośmiu. Już w środę mistrzowie Hiszpanii zagrają z Elche. Na pozór może wydawać się, że ten rywal nie sprawi im żadnych problemów. Elche jest natomiast na fali wznoszącej, bowiem w poprzedniej kolejce zanotowało swoje pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie. Kwestia utrzymania w elicie stała się praktycznie niemożliwa do spełnienia, lecz nadzieja umiera ostatnia. Biorąc pod uwagę, że spotkanie może się rozwinąć w różny sposób, na Santiago Bernabeu spodziewamy się wielu goli. Nasz typ – powyżej 2,5 bramki.

Real – Elche, sytuacja kadrowa

Real Madryt nie będzie mógł w środę skorzystać ze swojego podstawowego bramkarza, bowiem Thibaut Courtois wciąż leczy uraz. Ponadto, z gry wyłączeni są kontuzjowani Eden Hazard i Ferland Mendy, zaś Vinicius Junior pauzuje za nadmiar żółtych kartek. W ekipie Elche absencji jest więcej – w najbliższym meczu nie zagrają Jony Alamo, John Chetauya, Alex Collado, Omar Mascarell, Pere Milla i Helibelton Palacios.

Real – Elche, ostatnie wyniki

Real Madryt ma za sobą dwa wygrane mecze na Klubowych Mistrzostwach Świata. W półfinale mierzył się z afrykańskim Al-Ahly (4-1), zaś w finale ze zdobywcą Azjatyckiej Ligi Mistrzów – Al-Hilal (5-3). Wcześniej Królewscy zanotowali dwie poważne wpadki w La Lidze. Tuż przed wylotem do Maroka przegrali z Mallorcą 0-1, a wcześniej bezbramkowo zremisowali z Realem Sociedad.

W obozie Elche wreszcie są powody do radości. Czerwona latarnia ligi w minionym tygodniu mogła cieszyć się z pierwszego zwycięstwa. Elche ograło przed własną publicznością Villarreal aż 3-1. Cztery poprzednie mecze zakończyły się dwoma remisami i dwiema porażkami.

Real – Elche, historia

W pierwszej części sezonu bezpośrednie starcie tych ekip zakończyło się pewną wygraną Realu Madryt, który wbił swoim przeciwnikom trzy bramki. Ich autorami byli Federico Valverde, Karim Benzema oraz Marco Asensio. Na dziesięć ostatnich spotkań siedmiokrotnie triumfowali Królewscy, zaś trzy razy padał remis.

Real – Elche, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Real Madryt, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,21. W przypadku wygranej Elche jest to nawet aż 14,5.

Real – Elche, przewidywane składy

Real – Elche, transmisja meczu

Początek środowego meczu 21. kolejki La Ligi pomiędzy Realem Madryt a Elche zaplanowano na godzinę 21. Transmisję spotkania na Santiago Bernabeu można śledzić na Eleven Sports 1.

