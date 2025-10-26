Real Madryt – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Realu z Barceloną można obejrzeć za darmo w STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS, który pokazuje wszystkie spotkania Realu Madryt i Barcelony w sezonie 2025/2026.
Real Madryt – FC Barcelona: transmisja TV
Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 26 października 2025 roku o godzinie 16:15 na stadionie Santiago Bernabéu. Transmisję telewizyjną przeprowadzą dwa kanały: CANAL+ Sport i Eleven Sports 1.
Real Madryt – FC Barcelona: stream online
Jeśli wolisz oglądać w internecie, transmisja El Clasico będzie dostępna na platformach: Canal+ Online – po wykupieniu pakietu sportowego, elevensports.pl – oficjalny serwis stacji Eleven Sports.
Transmisję za darmo udostępnia STS TV – wystarczy zarejestrować konto i postawić dowolny zakład.
El Clasico odbędzie się w niedzielę, 26 października 2025 roku o godzinie 16:15.