W niedzielę kibiców czeka największy hit w hiszpańskiej piłce. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real – Barcelona za darmo, a także gdzie odbędzie się transmisja TV i stream online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Real Madryt – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Realu z Barceloną można obejrzeć za darmo w STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS, który pokazuje wszystkie spotkania Realu Madryt i Barcelony w sezonie 2025/2026.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rejestracja i zdobycie dostępu zajmie Ci maksymalnie kilka minut, więc zdążysz nawet już po pierwszym gwizdku.

Aby uzyskać dostęp do transmisji El Clasico:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link), Postaw dowolny zakład na dowolny mecz, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz Real – Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana i będzie dostępna bez dodatkowych opłat na komputerze, tablecie lub telefonie.

Real Madryt – FC Barcelona: transmisja TV

Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 26 października 2025 roku o godzinie 16:15 na stadionie Santiago Bernabéu. Transmisję telewizyjną przeprowadzą dwa kanały: CANAL+ Sport i Eleven Sports 1.

Real Madryt – FC Barcelona: stream online

Jeśli wolisz oglądać w internecie, transmisja El Clasico będzie dostępna na platformach: Canal+ Online – po wykupieniu pakietu sportowego, elevensports.pl – oficjalny serwis stacji Eleven Sports.