Raków Częstochowa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami pojedynek między zespołem Medalików a drużyną Słoni. Początek tej rywalizacji o godzinie 15:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: gdzie oglądać?

Starcie Rakowa Częstochowa z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się jako mecz zespołów z dwóch biegunów tabeli. Medaliki mają 31 punktów i zajmują 7. miejsce, natomiast Słonie z dorobkiem 21 oczek zamykają stawkę, będąc na 18. pozycji. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie w kontekście realizacji swoich celów na aktualny sezon. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 21 lutego, o godzinie 15:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: transmisja w TV

Mecz w ramach 22. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji dzisiejsze zawody skomentują Filip Surma oraz Michał Trela.

Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: stream online

Spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.

Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 15:09

Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Raków Częstochowa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Raków Częstochowa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:00.

