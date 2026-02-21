Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: gdzie oglądać?
Starcie Rakowa Częstochowa z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się jako mecz zespołów z dwóch biegunów tabeli. Medaliki mają 31 punktów i zajmują 7. miejsce, natomiast Słonie z dorobkiem 21 oczek zamykają stawkę, będąc na 18. pozycji. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie w kontekście realizacji swoich celów na aktualny sezon. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 21 lutego, o godzinie 15:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: transmisja w TV
Mecz w ramach 22. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji dzisiejsze zawody skomentują Filip Surma oraz Michał Trela.
Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: stream online
Spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.
Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:00.
