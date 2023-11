fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków – Cracovia, gdzie oglądać

Raków Częstochowa ma aspiracje związane z regularną grą na kilku frontach. W tej kampanii mistrzowie Polski uczą się dopiero nowej rzeczywistości. Ogólnie jednak radzą sobie nieźle. Chociaż w ostatnich czterech spotkaniach ligowych wygrali tylko raz.

Cracovia to natomiast drużyna, która znajduje się od dłuższego czasu w kryzysie. Zespół Jacka Zielińskiego przed reprezentacyjną przerwą przegrał dwa mecze z rzędu i sytuacja w klubie z Krakowa zaczyna robić się niepokojąca. Niewykluczone, że coraz bardziej o swój los w szeregach Pasów będzie musiał obawiać się trener Jacek Zieliński.

Raków – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Sobotnia rywalizacja z Częstochowy będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany od godziny 15:00 na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Raków – Cracovia, transmisja online

Spotkanie Raków – Cracovia będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Cracovia, kto wygra?

Raków – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa wynosi 1.60. Remis wyceniono natomiast na 4.40. Najmniej realny zdaniem analityków bukmacherskich jest wariant z ewentualnym zwycięstwem Cracovii, który został oszacowany na 6.00.

Raków Częstochowa Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2023 01:49 .

