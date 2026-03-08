Radomiak Radom – GKS Katowice: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Goncalo Feio zmierzy się z drużyną Rafała Góraka. Początek tego starcia już dzisiaj, czyli w niedzielę, 8 marca, o godzinie 14:45.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Radomiak Radom – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Radomiak Radom zmierzy się z GKS-em Katowice w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Goncalo Feio może pochwalić się 32 punktami, co daje mu 8. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Rafała Góraka ma 30 oczek i plasuje się trochę niżej, bo na 11. pozycji w stawce. Zapowiada się wyrównane spotkanie, w którym obie ekipy będą walczyć o kolejne cenne punkty. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 8 marca, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Radomiak Radom – GKS Katowice.

Radomiak Radom – GKS Katowice: transmisja w TV

Ten pojedynek oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji – na kanale CANAL+ Sport 3. W tej stacji zawody skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda.

Radomiak Radom – GKS Katowice: stream online

Ciekawe starcie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.

Radomiak Radom – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Radomiak GKS Katowice

Radomiak Radom – GKS Katowice: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Radomiak Radom – GKS Katowice? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – GKS Katowice? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w niedzielę (8 marca) o godzinie 14:45.

