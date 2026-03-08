REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Radomiak Radom – GKS Katowice: gdzie oglądać?
Radomiak Radom zmierzy się z GKS-em Katowice w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Goncalo Feio może pochwalić się 32 punktami, co daje mu 8. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Rafała Góraka ma 30 oczek i plasuje się trochę niżej, bo na 11. pozycji w stawce. Zapowiada się wyrównane spotkanie, w którym obie ekipy będą walczyć o kolejne cenne punkty. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 8 marca, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Radomiak Radom – GKS Katowice: transmisja w TV
Ten pojedynek oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji – na kanale CANAL+ Sport 3. W tej stacji zawody skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda.
Radomiak Radom – GKS Katowice: stream online
Ciekawe starcie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.
Radomiak Radom – GKS Katowice: kursy bukmacherskie
Radomiak Radom – GKS Katowice: pytania i odpowiedzi
