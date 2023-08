fot. Imago / Jakub Barański / 400MM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Radomiak – Cracovia, gdzie oglądać

Radomiak w dwóch rozegranych meczach w tym sezonie wywalczył jak na razie trzy punkty. Zieloni w pierwszej kolejce pokonali Górnik Zabrze (2:0). Z kolei tydzień później musieli uznać wyższość Lecha Poznań (0:2).

Cracovia to natomiast ekipa, która w tej kampanii rozegrała tylko jedno spotkanie. Drużyna z Krakowa zremisowała w pierwszej kolejce na wyjeździe ze Stalą Mielec (2:2). Starcie z Legią Warszawa nie doszło do skutku w ustalonym pierwotnie terminie na wniosek gości. Legioniści chcieli się skupić na występach w europejskich pucharach.

Radomiak – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Ostatnie sobotnie starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Radomiak – Cracovia będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 4K. Mecz skomentują Paweł Glamowski i Wojciech Jagoda.

Radomiak – Cracovia, transmisja online

Sobotnia batalia z udziałem Radomiaka i Cracovii będzie do obejrzenia nie tylko w telewizji. Spotkanie będzie także transmitowane dzięki usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Radomiak – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem sobotniej potyczki są gospodarze. Kurs na wygraną Radomiaka wynosi 2.11. Tymczasem wariant z ewentualnym zwycięstwem Cracovii został oszacowany na 3.80.

Radomiak Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2023 11:13 .

