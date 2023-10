IMAGO / Crystal Pix Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Strasbourg, gdzie oglądać

Fani Paris Saint-Germain z pewnością mają powody do narzekań. Ich ulubieńcy potrafili na początku tego sezonu głupio tracić punkty, przez co zajmują zaledwie trzecią lokatę w tabeli Ligue 1. Bolesna była także wysoka porażka z Newcastle United (1:4) w Lidze Mistrzów. Teraz przed mistrzami Francji starcie z RC Strasbourg. Rywal znajduje się w środku stawki i przegrał dwa ostatnie mecze. Luis Enrique musi jednak uważać. Będzie musiał radzić sobie bez zawieszonych za rasistowskie przyśpiewki Ousmane’a Dembele, Achrafa Hakimiego, Randala Kolo Muaniego i Layvina Kurzawy. Do tego kilku kolejnych graczy, z Marco Asensio na czele, leczy kontuzje.

PSG – Strasbourg, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 9. kolejki Ligue 1 obejrzysz na kanałach Eleven Sports 3 i CANAL+ Sport 5.

PSG – Strasbourg, transmisja online

PSG – Strasbourg, kursy bukmacherskie

Paryżanie są zdecydowanym faworytem najbliższego meczu. Świadczą o tym choćby kursy proponowane przez bukmacherów.

Paris Saint-Germain Strasbourg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2023 07:25 .

