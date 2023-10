fot. Imago / Dan Weir Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain Strasbourg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 21:03 .

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, typy na mecz i przewidywania

Paris Saint-Germain w sobotni wieczór na Parc des Princes zmierzy się z RC Strasbourg. Do tego meczu drużyna z Paryża podejdzie po zwycięstwie nad Stade Rennes (3:1). Tym samym stołeczna ekipa zrehabilitowała się wysoką przegraną w Lidze Mistrzów z Newcastle United (1:4). Najbliższy przeciwnik mistrzów Francji ma natomiast za sobą dwie z rzędu porażki. Strasbourg uległ kolejno FC Nantes (1:2) i RC Lens (0:1).

Stołeczna ekipa podejdzie do potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Przemawia za tym niezła postawa PSG w roli gospodarza. U siebie w sześciu ostatnich spotkaniach zespół Luisa Enrique wygrał cztery razy. Aby nie iść jednak na łatwiznę można rozważyć wariant, że obie ekipy zdobędą bramki. Przemawia za tym statystyka związana z tym, że zespół ze Stade de la Meinau brał udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe, w których obie ekipy była w stanie skierować piłkę do siatki. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1.98 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać między innymi: Sergio Rico, Marco Asensio, Nuno Mendes, czy Presnel Kimpembe. Z kolei u gości przede wszystkim z punktu widzenia polskiego kibica nie będzie mógł wystąpić kontuzjowany Karol Fila.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, ostatnie wyniki

W trzech ostatnich meczach ekipa z Parc des Princes wygrała tylko raz. W pokonanym polu PSG zostawiło Stade Rennes (3:1). Ogólnie ostatnią porażkę u siebie paryżanie ponieśli dawno temu, bo 15 wrześnie, gdy ulegli OGC Nice (2:3).

W trakcie przerwy reprezentacyjnej zespół Patricka Viery rozegrał natomiast spotkanie kontrolne z Karsluher, ale nie może go dobrze wspominać. Niemiecka ekipa wygrała trzema golami (3:0). Licząc wszystkie rozgrywki Strasbourg przegrał trzy z rzędu spotkania.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, historia

Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w maju. Wówczas drużyny podzieliły się punktami (1:1). Ogólnie w siedmiu ostatnich meczach z udziałem PSG i Strasbourga częściej górą byli paryżanie, notujący pięć zwycięstw. Dwa spotkania zakończyły się remisem.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4.25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

Paris Saint-Germain Remis Strasbourg 1.24 6.25 12.0 1.24 6.25 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 21:03 .

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy nie powinno zabraknąć gwiazd. Uwaga wszystkich zwrócona będzie na Kylianie Mbappe. Za gole będą jednak odpowiedzialni także Goncalo Ramos i Bradley Barcola. U gości godny uwagi jest Kevin Gameiro.

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Strasbourg Patrick Vieira Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Strasbourg Patrick Vieira Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 38 Ethan Mbappe 44 Hugo Ekitike 80 Arnau Tenas Jessy Deminguet 7 Moïse Sahi Dion 11 Habib Diarra 19 Abakar Sylla 24 Steven Baseya 25 Dilane Bakwa 26 Ibrahima Sissoko 27 Alaa Bellaarouch 36 Eduard Sobol 77 Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Strasbourg Patrick Vieira Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Strasbourg Patrick Vieira Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 38 Ethan Mbappe 44 Hugo Ekitike 80 Arnau Tenas Jessy Deminguet 7 Moïse Sahi Dion 11 Habib Diarra 19 Abakar Sylla 24 Steven Baseya 25 Dilane Bakwa 26 Ibrahima Sissoko 27 Alaa Bellaarouch 36 Eduard Sobol 77

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną PSG 0% Wygraną Strasbourga 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną PSG

Wygraną Strasbourga

Remisem

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport 5 i Eleven Sports 3. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.