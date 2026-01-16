PSG – Lille, gdzie oglądać?
Już w piątkowy wieczór swoje kolejne spotkanie rozegra Paris Saint-Germain. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się przed własną publicznością z OSC Lille w ramach 18. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po blamażu w Pucharze Francji (0:1 z Paris FC).
OSC Lille również źle wspomina swój ostatni występ. Goście piątkowego spotkanie także w krajowym pucharze przegrali z Olympique Lyonem (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie, choć to PSG są zdecydowanym faworytem.
PSG – Lille, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – OSC Lille obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
PSG – Lille, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
PSG – Lille, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG 50%
- remisem 50%
- wygraną Lille 0%
2+ Votes
PSG – Lille, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem piątkowego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.42. W przypadku zwycięstwa OSC Lille natomiast sięga nawet 7.10.
Spotkanie odbędzie się w piątek (16 grudnia) o godzinie 21:00.
