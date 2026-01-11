Portsmouth – Arsenal: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (11 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Noni Madueke

Portsmouth – Arsenal, gdzie oglądać?

W 1/32 finału do Pucharu Anglii dojdzie do meczu Portsmouth – Arsenal. Dla zespołu Mikela Artety będzie to pierwsza przeszkoda na drodze do potencjalnej walki o końcowy triumf w tych rozgrywkach. Rywal nie ma wielu argumentów, aby zatrzymać lidera Premier League. Piłka nożna widziała jednak już większa niespodzianki, niż potencjalny sukces przedstawiciela Championship. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Portsmouth – Arsenal

Portsmouth – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Portsmouth – Arsenal nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.

Portsmouth – Arsenal, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Portsmouth i Arsenalu będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Portsmouth – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Portsmouth

Wygrana Arsenalu Wygrana Portsmouth 0%

Wygrana Arsenalu 100% 2+ Votes

Portsmouth – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niemal wykluczają scenariusz zakładający brak wygranej Arsenalu. Ich zwycięstwo wyceniono kursem 1.21. podczas gdy sukces Portsmouth wiąże się ze współczynnikiem 12.00.

Portsmouth Arsenal 12.0 6.90 1.21 Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 20:28

Gdzie oglądać mecz Portsmouth – Arsenal? Spotkanie Portsmouth – Arsenal będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Portsmouth – Arsenal? Mecz odbędzie się już w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.