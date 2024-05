Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Aleksander Śliwka

Reprezentacja Polski mężczyzn w siatkówce rozpocznie w środę rywalizację w Lidze Narodów. W pierwszym tygodniu Biało-czerwoni będą rywalizować w tureckiej Antalyi, a ich rywalami będą reprezentacje Stanów Zjednoczonych. Kanady, Holandii i Słowenii. Pierwszym rywalem będą Amerykanie. Drużyna Nikoli Grbicia przystąpi do tej rywalizacji w roli wyraźnego faworyta.

Dla polskiego zespołu mecze w Lidze Narodów to również jeden z elementów przygotowań do Igrzysk Olimpijski w Paryżu, które są dla niego głównym celem. Środowy mecz z USA rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie można go oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Polska – USA, transmisja w TV

Reprezentacja Polski zmierzy się z USA w środę (22 maja) o godzinie 19:00 polskiego czasu. W telewizji spotkanie będzie można oglądać dzięki transmisjom na kanałach Polsat Sport 1 i TV4.

Polska – USA, transmisja online

Pierwsze spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Narodów obejrzysz także w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki. Pierwszym jest założenie konta w STS podając kod promocyjny GOAL, a drugim zagranie dowolnego kuponu za minimum 2 zł. Spełniając te warunki otrzymasz dostęp na 24h do wszystkich transmisji.

Polska – USA: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Polska – USA? Mecz Polska – USA można oglądać w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach Polsat Sport 1 i TV4. O której mecz Polska – USA? Spotkanie Polska – USA rozegrane zostanie w środę (22 maja) o godzinie 19:00.

