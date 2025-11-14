Polska - Holandia: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach kwalifikacji do MŚ 2026 z udziałem Polaków i Holendrów będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Polska – Holandia: gdzie oglądać?

Piątkowe spotkanie z PGE Narodowego w Warszawie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do pokazywania meczów z udziałem reprezentacji Polski posiada TVP. Starcie będzie do obejrzenia na dwóch antenach publicznego nadawcy. Ponadto dostęp do transmisji ze spotkania z udziałem Biało-czerwonych zapewnią nośniki online w postaci strony internetowej oraz aplikacji mobilnej dostępnej nie tylko na smartfony i tablety, ale także na Smart TV.

W tabeli grupy G kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata Polskę i Holandię dzielą trzy punkty. Liderem są Oranje. Z kolei na drugiej pozycji zadomowiła się ekipa Jana Urbana. Biało-czerwoni powalczą o czwarte z rzędu zwycięstwo. Podobny cel ma zespół prowadzony przez Ronalda Koemana. Polska podejdzie do rywalizacji po zwycięstwie nad Litwą (2:0). Oranje natomiast pokonali w minionym miesiącu Finlandię (4:0).

Polska – Holandia: transmisja w TV

Transmisja ze starcia Polska – Holandia rozpocznie się w piątek, 14 listopada o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Polska – Holandia: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto stacje można oglądać na platformach streamingowych takich jak: CANAL+ czy Polsat Box Go.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polski

wygraną Holandii

remisem wygraną Polski 64%

wygraną Holandii 18%

remisem 18% 55+ Votes

