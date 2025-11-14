Polska – Holandia: gdzie oglądać?
Piątkowe spotkanie z PGE Narodowego w Warszawie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do pokazywania meczów z udziałem reprezentacji Polski posiada TVP. Starcie będzie do obejrzenia na dwóch antenach publicznego nadawcy. Ponadto dostęp do transmisji ze spotkania z udziałem Biało-czerwonych zapewnią nośniki online w postaci strony internetowej oraz aplikacji mobilnej dostępnej nie tylko na smartfony i tablety, ale także na Smart TV.
W tabeli grupy G kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata Polskę i Holandię dzielą trzy punkty. Liderem są Oranje. Z kolei na drugiej pozycji zadomowiła się ekipa Jana Urbana. Biało-czerwoni powalczą o czwarte z rzędu zwycięstwo. Podobny cel ma zespół prowadzony przez Ronalda Koemana. Polska podejdzie do rywalizacji po zwycięstwie nad Litwą (2:0). Oranje natomiast pokonali w minionym miesiącu Finlandię (4:0).
Polska – Holandia: transmisja w TV
Transmisja ze starcia Polska – Holandia rozpocznie się w piątek, 14 listopada o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Polska – Holandia: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto stacje można oglądać na platformach streamingowych takich jak: CANAL+ czy Polsat Box Go.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Polski 64%
- wygraną Holandii 18%
- remisem 18%
55+ Votes
