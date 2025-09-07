W niedzielę, 7 września 2025 roku o godzinie 20:45, reprezentacja Polski zagra z Finlandią w 6. kolejce eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Gdzie oglądać mecz Polska – Finlandia w TV?

Transmisja telewizyjna meczu Polska – Finlandia będzie dostępna w TVP 1 oraz TVP Sport. Dzięki temu każdy kibic będzie mógł obejrzeć spotkanie Biało-Czerwonych w otwartym paśmie.

Polska – Finlandia online: gdzie transmisja w internecie?

Mecz będzie można obejrzeć także online. Transmisja na żywo w internecie dostępna będzie na Sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

O której godzinie mecz Polski z Finlandią?

Starcie Polska – Finlandia rozpocznie się w niedzielę, 7 września 2025 o godzinie 20:45. To kluczowe spotkanie w kontekście rywalizacji o awans na mundial – obie drużyny mają po 7 punktów w tabeli.

Polska – Finlandia: zapowiedź meczu

Po cennym remisie z Holandią (1:1) w Rotterdamie, drużyna Jana Urbana wraca na własny teren, by zmierzyć się z Finlandią. To właśnie ten rywal sprawił Biało-Czerwonym sporo kłopotów w czerwcu – wtedy Polska przegrała w Helsinkach 1:2. Teraz, przy wsparciu kibiców na Stadionie Śląskim, nasi piłkarze będą chcieli się zrewanżować.

Największą nadzieją kibiców pozostaje oczywiście Robert Lewandowski, ale spore znaczenie mogą mieć również Sebastian Szymański, Piotr Zieliński czy Karol Świderski. Finlandia, prowadzona przez Jacoba Friisa, to drużyna dobrze zorganizowana taktycznie, z groźnym napastnikiem Joelem Pohjanpalo, który w eliminacjach zdobył już 2 gole.

Stawką meczu są nie tylko trzy punkty, ale też psychologiczna przewaga przed kolejnymi spotkaniami. Polska w roli gospodarza jest faworytem, ale musi uważać na kontrataki rywali i skutecznie wykorzystać swoje okazje pod bramką Lukasa Hradeckiego.

