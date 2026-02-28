Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Spotkanie między ekipą Portowców a zespołem Widzewiaków zapowiada się interesująco. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 14:45.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Przed nami starcie Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier drużyna Portowców z dorobkiem 28 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Widzewiaków posiada na koncie 24 oczka i plasuje się jeszcze niżej, a mianowicie na 17. pozycji w stawce. Dla obu zespołów będzie to ważne spotkanie w kontekście poprawy swojej sytuacji. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Widzew Łódź.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja w TV

Mecz w ramach 23. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Robert Skrzyński oraz Adam Szała.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: stream online

Starcie pomiędzy Pogonią Szczecin a Widzewem Łódź możesz obejrzeć także w internecie. Pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej CANAL+ online.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 12:05

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: pytania i odpowiedzi

