PGE Ekstraliga 2024: gdzie oglądać żużel?

W piątek czeka nas inauguracja nowego sezonu PGE Ekstraligi 2024. Rywalizacja o mistrzowski tytuł zapowiada się w tym sezonie bardzo ciekawie. Zdobytego w ubiegłym roku trofeum bronić będzie Orlen Oil Motor Lublin, który jest także jednym z faworytów nowego sezonu. Najpoważniejszym rywalem dla niego wydaje się być Betard Sparta Wrocław, ale na dobry wynik liczą również żużlowcy Ebut.pl Stal Gorzów.

W nadchodzącym sezonie na torach Ekstraligi ponownie zobaczymy żużlowców z Zielonej Góry. Falubaz w poprzednim sezonie zdominował rywalizację na zapleczu i zupełnie zasłużenie wrócił do elity.

Jest bardzo dobra wiadomość dla kibiców żużla w Polsce. Wszystkie spotkania PGE Ekstraligi w sezonie 2024 będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

PGE Ekstraliga 2024: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów PGE Ekstraligi w nowym sezonie dysponują dwie stacje – Eleven Sports i CANAL+. Na kanałach pierwszej będzie można oglądać mecze zaplanowane na piątek. Natomiast w CANAL+ znajdziemy transmisje z niedzielnych spotkań.

PGE Ekstraliga 2024: transmisja online

Rywalizację w najlepszej żużlowej lidze świata możesz oglądać również za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online, w której możesz teraz uzyskać dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w atrakcyjnej ofercie. Decydując na się na wykupienie do razu rocznego dostępu zaoszczędzisz względem standardowej oferty 240 zł, a kosz w przeliczeniu na jeden miesiąc wyniesie tylko 54 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Freebet 200 zł za typ na zwycięzcę dowolnego meczu

Ciekawą promocję na start żużlowej Ekstraligi przygotował bukmacher ETOTO. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOALMF możesz otrzymać freebet 200 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu 1. kolejki. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w ETOTO z kodem GOALMF Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład po rejestracji konta za dokładnie 1 zł na zwycięzcę dowolnego meczu 1. kolejki PGE Ekstraligi w dniach 11-14.04 Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz freebet o wartości 200 zł

Kiedy startuje PGE Ekstraklasa 2024?

Sezon 2024 PGE Ekstraligi wystartuje w piątek 12 kwietnia. Rywalizację zainauguruje pojedynek Betard Sparty Wrocław i z Falubazem Zielona Góra. Zawodnicy wyjadą na tor o godzinie 18:00.

Gdzie oglądać mecze żużlowej PGE Ekstraligi 2024? Rywalizacja PGE Ekstralidze w sezonie 2024 transmitowana będzie na kanałach CANAL+ i Eleven Sports, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy rozpoczyna się sezon 2024 żużlowego PGE Ekstraligi? Sezon 2024 PGE Ekstraligi rozpoczyna się 12 kwietnia.

