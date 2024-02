IMAGO / justpictures.ch Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain – Real Sociedad, gdzie oglądać

PSG po raz kolejny ma duże ambicje związane z triumfem w Lidze Mistrzów, ale nigdy wcześniej nie zdołali zrealizować swojego celu. Tym razem czeka ich ciężka przeprawa w rywalizacji z Realem Sociedad, który świetnie poradził sobie w fazie grupowej i choć zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli La Liga jest w stanie sprawić mnóstwo problemów paryżanom. Bukmacherzy nie mieli większych problemów ze wskazaniem faworyta, którym jest PSG, ale to nie znaczy, że Baskowie są bez szans.

Paris Saint-Germain – Real Sociedad, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG – Real Sociedad będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek o godzinie 21:00.

Paris Saint-Germain – Real Sociedad, transmisja online

Spotkanie będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, dzięki której możecie zaoszczędzić 156 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ wraz z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz jedynie 288 zł (płatne jednorazowo z góry przy zakupie subskrypcji). Miesięczny koszt to tylko 48 zł. W przypadku standardowej oferty wynosi on aż 74 zł.

Paris Saint-Germain – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli większych problemów ze wskazaniem faworyta tego spotkania. Jest nim zgodnie z przewidywaniami zespół Paris Saint-Germain. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,66.

