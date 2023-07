Ordabasy - Legia: transmisja w TV i online. Wicemistrzowie Polski rywalizację w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy rozpoczynają od wyjazdowego spotkania na trudnym terenie w Kazachstanie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Ordabasy - Legia.

IMAGO/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Ordabasy – Legia, gdzie oglądać?

Legia Warszawa, podobnie jak Lech Poznań i Pogoń Szczecin, rozpocznie w czwartek rywalizację w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski w ramach II rundy rywalizować będą z kazachskim Ordabasy Szymkent. Pierwsze spotkanie podopieczni Kosty Runjaicia rozegrają na wyjeździe.

Legia do dwumeczu przystępuje w roli zdecydowanego faworyta do awansu. Piłkarze stołecznego klubu nie mogą sobie jednak pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Historia występów polskich drużyn przeciwko niżej notowanym przeciwnikom jest bowiem bogata w bolesne wpadki. Nie mniej jednak, jeżeli Legia zagra na swoim poziomie, to nie powinna mieć problemów z uzyskaniem w czwartek solidnej zaliczki. Sprawdź nasze typy na mecz Ordabasy – Legia.

Ordabasy – Legia, transmisja na żywo w TV

Kibice będą mieli możliwość obejrzenia w telewizji obu spotkań między tymi zespołami. Pierwszy mecz Ordabasy – Legia rozegrany zostanie w czwartek (27 lipca) o godzinie 17:00. Transmisja dostępna będzie na kanale TVP Sport.

Kurs 300.00 na zwycięstwo Legii

Bukmacher Superbet przygotował dla Czytelników goal.pl świetną promocję, która pozwala postawić zakład na wygraną Legii po kursie 300.00 i zgarnąć w ten sposób bonus w wysokości 600 zł. Do skorzystania z oferty uprawnia podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji. Poniżej wyjaśniamy również krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy po rejestracji pojedynczy kupon na wygraną Legii w spotkaniu z Ordabasy Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 600 zł

Więcej szczegółów, w tym informacje o wymaganym obrocie otrzymanym bonusem, znajdziesz w regulaminie na stronie Superbet

Ordabasy – Legia, transmisja online

Wyjazdowe spotkanie Legii z kazachskim Ordabasy można oglądać również online. Internetowa transmisja dostępna będzie na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Ordabasy – Legia, kursy bukmacherów

Bukmacherzy w roli faworyta pierwszego spotkania widzą zespół Legii, ale w żadnym wypadku nie odbierają szans gospodarzom.

Ordabasy Szymkent Legia Warszawa 3.70 3.50 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2023 09:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Ordabasy – Legia? Transmisja z meczu Ordabasy – Legia dostępna będzie na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Ordabasy – Legia? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (27 lipca) o godzinie 17:99.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.