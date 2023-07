Ordabasy - Legia Warszawa: typy i kursy na mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Od dalekiego wyjazdowego starcia swoją przygodę z europejskimi pucharami w tym sezonie zaczyna wicemistrz Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że podopieczni Kosty Runjaicia będą faworytem czwartkowej potyczki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu i naszymi przewidywaniami.

fot. Imago / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Ordabasy Szymkent Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2023 12:05 .

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, typy i przewidywania

W powszechnej opinii Legia Warszawa była w trakcie okresu przygotowawczego jedną z najlepiej zorganizowanych ekip. Miało to przełożenie na udany start w PKO Ekstraklasie, bo ekipa z Łazienkowskiej spokojnie pokonała w roli gospodarza Łódzki KS (3:0). Jednocześnie w dobrych nastrojach do czwartkowej potyczki podejdą warszawianie. Tym bardziej że wcześniej wygrali Superpuchar Polski, pokonując Raków Częstochowa. Ordabasy Szymkent może być jednak ciekawym wyzwaniem dla legionistów, mając na uwadze fakt, że to lider ligi kazachskiej. Ciekawym rozwiązaniem na czwartkowy mecz jest wariant ze skromną wygrana Legii Warszawa. Nasz typ: Legia wygra 1:0.

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Zespół z Kazachstanu przystąpi do swojej czwartkowej potyczki, będąc bez porażki od pięciu spotkań. Ordabasy Szymkent to drużyna, mająca na swoim koncie w ostatnim czasie cztery zwycięstwa i remis. W trakcie minionego weekendu ten zespół pokonał Kuzyk-Zhar (2:1).

Wicemistrz Polski to z kolei team, który rozprawił się z beniaminkiem PKO Ekstraklasy. Legia wygrała na swoim stadionie spokojnie z ŁKS-em (3:0). Bohaterem meczu został Tomas Pekhart, który skompletował hat-tricka.

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej nie dochodziło do potyczek między Ordabasy a Legią w europejskich pucharach. Legioniści niemniej w 2017 roku mieli okazję mierzyć się z innym zespołem z Kazachstanu, którym była FK Astana. W roli gospodarza Legia wygrała 1:0, z kolei na obiekcie rywala przegrała 1:3).

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, kursy bukmacherów

Kurs na remis w czwartkowym spotkaniu w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do swoich meczów najpewniej w optymalnych zestawieniach. Chociaż trzeba zaznaczyć, że w Legii na pewno zabraknie już Maika Nawrockiego, który zdecydował się na transfer do Celticu FC.

Ordabasy: Shaizada – Matić, Erlanov, Maliy, Suyymbayew, Tagybergen, Makarenko, Jr, Islamkhen, Umarow, Abdukhalikov

Legia: Tobiasz – Pankov, Augustyniak, Ribeiro, Slisz, Elitim, Wszołek, Josue, Kun, Pekhart, Muci.

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, kto wygra

Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie Ordabasy – Legia będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu będzie przeprowadzona na antenie TVP Sport. Ponadto starcie można śledzić online na Sport.tvp.pl. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:00.

