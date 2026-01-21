Olympique Marsylia - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (21 stycznia) mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Olympique Marsylia – Liverpool, gdzie oglądać?

W 7. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Olympique Marsylia – Liverpool. Francusko-angielska rywalizacja to jedno z najciekawszych spotkań zaplanowanym na środowy wieczór. Drużyny te dzielą w tabeli tylko punkty tylko trzy punkty, co tylko wzmacnia zainteresowanie tą potyczką. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Olympique Marsylia – Liverpool

Olympique Marsylia – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Olympique Marsylia – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.

Olympique Marsylia – Liverpool, transmisja online

Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem drużyn z Marsylii i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Olympique Marsylia – Liverpool, kto wygra?

Olympique Marsylia – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Liverpoolu na poziomie 1.97. Wyraźnie wyższy kurs oferują oni na sukces marsylczyków (3.65. Potencjalny remis wiąże się ze współczynnikiem 3.70.

Olympique Marsylia Liverpool FC 3.80 4.00 1.95 Odds are subject to change. Last updated 21 stycznia 2026 20:55

Gdzie oglądać mecz Olympique Marsylia – Liverpool? Spotkanie Olympique Marsylia – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Olympique Marsylia – Liverpool? Mecz odbędzie się już we środę (21 stycznia) o godzinie 21:00.

