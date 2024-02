Nottingham - Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 1/8 finału Pucharu Anglii Nottingham Forest zmierzy się z Manchesterem United. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Początek o godzinie 20:45.

IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Nottingham Forest Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2024 09:52 .

Nottingham – Manchester United, gdzie oglądać

Nottingham jest uwikłany w walkę o utrzymanie w Premier League. Z tej perspektywy wydaje się, że bój o Puchar Anglii schodzi na dalszy plan. Oczywistym jest, że przed pierwszym gwizdkiem arbitra faworytem jest Manchester United, jednak gospodarze z pewnością nie poddadzą się bez walki. Mimo znacznie lepszej formy Czerwonych Diabłów i większego potencjału piłkarskiego kurs na ich zwycięstwo jest wysoki. A to może świadczyć o tym, że zapowiada się ciekawe widowisko, które będzie dostępne na antenie Eleven Sports 3.

Sprawdź także nasze typy bukmacherskie na dziś

Nottingham – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Starcie Nottingham – Manchester United będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 3. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

Nottingham – Manchester United, transmisja online

Pojedynek Czerwonych Diabłów możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Nottingham – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Manchester United. Warto jednak zwrócić uwagę, że kursy na zwycięstwo Czerwonych Diabłów są dość wysokie i oscylują wokół 2,25.

Nottingham Forest Manchester United 3.00 3.60 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2024 09:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Nottingham – Manchester United? Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 3 oraz online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Nottingham – Manchester United? Mecz rozpocznie się w środę, 28 lutego, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.