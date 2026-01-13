Newcastle – Manchester City: gdzie oglądać?
W Puchare Ligi Angielskiej jesteśmy na etapie półfinałów. W tej fazie turnieju o awansie decyduje wynik dwumeczu. Jako pierwszy w kolejności odbędzie się mecz Newcastle – Manchester City. Zespół Pepa Guardioli uchodzi za faworyta w tej parze, co nie oznacza jednak, że gospodarze nie są w stanie sprawić niespodzianki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź mecz Newcastle – Manchester City
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle – Manchester City: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Newcastle z Manchesterem City nie będzie zatem transmitowana w Polsce.
Newcastle – Manchester City: stream online
Spotkanie Newcastle kontra Manchester City obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Newcastle – Manchester City w STS TV?
Mecz Newcastle – Manchester City możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Newcastle – Manchester City zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle – Manchester City: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Newcastle 0%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru City 100%
3+ Votes
Newcastle – Manchester City: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany we wtorek (13 stycznia) o godzinie 21:00.
Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.