Newcastle United - Manchester City: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (13 stycznia) mecz 1/2 finału EFL Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Erlingh Haaland

Newcastle – Manchester City: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej jesteśmy na etapie półfinałów. W tej fazie turnieju o awansie decyduje wynik dwumeczu. Jako pierwszy w kolejności odbędzie się mecz Newcastle – Manchester City. Zespół Pepa Guardioli uchodzi za faworyta w tej parze, co nie oznacza jednak, że gospodarze nie są w stanie sprawić niespodzianki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź mecz Newcastle – Manchester City

Newcastle – Manchester City: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Newcastle z Manchesterem City nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Newcastle – Manchester City: stream online

Spotkanie Newcastle kontra Manchester City obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Newcastle – Manchester City w STS TV?

Mecz Newcastle – Manchester City możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Newcastle – Manchester City zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Newcastle – Manchester City: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Newcastle 0%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru City 100% 3+ Votes

Newcastle – Manchester City: kursy bukmacherskie

Newcastle Manchester City Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 12 stycznia 2026 23:34

Kiedy odbędzie się spotkanie Newcastle – Manchester City? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (13 stycznia) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Newcastle – Manchester City? Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

