Newcastle United – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (13.01.2026)

19:00, 13. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Newcastle United - Manchester City: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (13 stycznia) mecz 1/2 finału EFL Cup.

Erlingh Haaland
PressFocus Na zdjęciu: Erlingh Haaland

Newcastle – Manchester City: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej jesteśmy na etapie półfinałów. W tej fazie turnieju o awansie decyduje wynik dwumeczu. Jako pierwszy w kolejności odbędzie się mecz Newcastle Manchester City. Zespół Pepa Guardioli uchodzi za faworyta w tej parze, co nie oznacza jednak, że gospodarze nie są w stanie sprawić niespodzianki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź mecz Newcastle – Manchester City

Oglądaj mecz Newcastle – Manchester City ZA DARMO w STS TV. Z kodem GOAL

Newcastle – Manchester City: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Newcastle z Manchesterem City nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Newcastle – Manchester City: stream online

Spotkanie Newcastle kontra Manchester City obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Newcastle – Manchester City w STS TV?

Mecz Newcastle – Manchester City możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Newcastle – Manchester City zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Oglądaj mecz Newcastle – Manchester City na żywo w STS TV za darmo

Newcastle – Manchester City: kursy bukmacherskie

Newcastle
Manchester City
Kursy nie są obecnie dostępne.
Odds are subject to change. Last updated 12 stycznia 2026 23:34
Kiedy odbędzie się spotkanie Newcastle – Manchester City?

Mecz zostanie rozegrany we wtorek (13 stycznia) o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Newcastle – Manchester City?

Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

