Na jakim kanale leci El Clasico? Gdzie mecz Real – Barcelona?

Na jakim kanale leci El Clasico?
Transmisję telewizyjną El Clasico przeprowadzą dwa kanały – CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1. Obie stacje zapewnią pełną oprawę, studio i polski komentarz. Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 26 października 2025 roku o godzinie 16:15 na stadionie Santiago Bernabeu.
El Clasico za darmo – transmisja w STS TV
Mecz Real – Barcelona można obejrzeć również za darmo dzięki usłudze STS TV. Bukmacher STS transmituje wszystkie spotkania Realu i Barcelony w sezonie 2025/2026. To legalna opcja, z której mogą skorzystać zarejestrowani użytkownicy.
Aby obejrzeć El Clasico za darmo w STS TV:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link).
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł – przed meczem lub w trakcie.
- Wejdź w zakładkę „Zakłady live” i wybierz spotkanie Real – Barcelona.
Gdzie mecz Real – Barcelona online?
Dla tych, którzy wolą oglądać w internecie, transmisja El Clasico online będzie dostępna na platformach:
- Canal+ Online – w pakiecie z kanałami sportowymi,
- elevensports.pl – oficjalny serwis stacji Eleven Sports.
Obie usługi umożliwiają oglądanie na komputerze, tablecie, telefonie lub smart TV.
