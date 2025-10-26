Na jakim kanale leci El Clasico? Gdzie mecz Real – Barcelona?

El Clasico to zawsze coś więcej niż zwykły mecz. Real Madryt i FC Barcelona znów staną naprzeciw siebie w hicie La Liga. Na jakim kanale będzie transmitowany mecz?

Na jakim kanale leci El Clasico?

Transmisję telewizyjną El Clasico przeprowadzą dwa kanały – CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1. Obie stacje zapewnią pełną oprawę, studio i polski komentarz. Spotkanie Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 26 października 2025 roku o godzinie 16:15 na stadionie Santiago Bernabeu.

El Clasico za darmo – transmisja w STS TV

Mecz Real – Barcelona można obejrzeć również za darmo dzięki usłudze STS TV. Bukmacher STS transmituje wszystkie spotkania Realu i Barcelony w sezonie 2025/2026. To legalna opcja, z której mogą skorzystać zarejestrowani użytkownicy.

Aby obejrzeć El Clasico za darmo w STS TV:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link). Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł – przed meczem lub w trakcie. Wejdź w zakładkę „Zakłady live” i wybierz spotkanie Real – Barcelona.

Gdzie mecz Real – Barcelona online?

Dla tych, którzy wolą oglądać w internecie, transmisja El Clasico online będzie dostępna na platformach:

Canal+ Online – w pakiecie z kanałami sportowymi,

elevensports.pl – oficjalny serwis stacji Eleven Sports.

Obie usługi umożliwiają oglądanie na komputerze, tablecie, telefonie lub smart TV.

