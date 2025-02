Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

AC Milan – Hellas Verona, gdzie oglądać?

Już dziś wieczorem AC Milan zmierzy się u siebie z Hellasem Verona w meczu 25. kolejki Serie A. W ostatnim czasie ekipa Rossonerich zawiodła w Lidze Mistrzów, gdzie przegrała 0:1 z Feyenoordem Rotterdam w pierwszym spotkaniu fazy play-off.

Zatem podopieczni Sergio Conceicao będą chcieli się zrehabilitować po tej wpadce, szczególnie że zagrają przed własną publicznością. Przynajmniej na papierze gospodarze są zdecydowanym faworytem w starciu z drużyną z miasta miłości.

Początek rywalizacji na San Siro w sobotę (15 lutego) o godzinie 20:45.

AC Milan – Hellas Verona, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Milanem a Hellasem Verona możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Potyczka w ramach ligi włoskiej będzie bowiem transmitowana na kanale Eleven Sports 1.

AC Milan – Hellas Verona, transmisja online

Transmisję z meczu 25. kolejki Serie A znajdziesz również w interencie. To spotkanie będzie dostępne na platformach streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj nowe konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Milan – Hellas zostanie odblokowany.

AC Milan – Hellas Verona, sonda

Kto wygra? Milan

Padnie remis

Hellas Milan 100%

Padnie remis 0%

Hellas 0% 1+ Votes

AC Milan – Hellas Verona, kursy bukmacherskie

AC Milan Hellas Werona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2025 12:13 .

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan – Hellas Verona? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie AC Milan – Hellas Verona? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (15 lutego) o godzinie 20:45.

