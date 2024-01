AC Milan - Atalanta BC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kto awansuje do półfinału Pucharu Włoch? Zarówno Rossoneri, jak i La Dea mają chrapkę na prestiżowe trofeum. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Olivier Giroud

Milan – Atalanta, gdzie oglądać

AC Milan w ostatnich tygodniach zdecydowanie poprawił swoją dyspozycję. Obecnie Rossoneri zajmują trzecie miejsce w tabeli Serie A i po raz ostatni przegrali w tych rozgrywkach ponad miesiąc temu. Atalanta BC, z kolei, uzbierała o dziewięć punktów mniej, niż jej najbliższy rywal. Rozgrywki Pucharu Włoch to jednak zupełnie inna para kaloszy. Tu wystarczy jeden błąd, by pożegnać się z awansem do kolejnej rundy. I przyjezdni z Bergamo z pewnością nie rozłożą przed gospodarzami czerwonego dywanu.

Milan – Atalanta, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie w ćwierćfinale Pucharu Włoch obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Milan – Atalanta, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Milan – Atalanta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują faworytów nadchodzącego meczu w gospodarzach.

AC Milan Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 stycznia 2024 08:27 .

