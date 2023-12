Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W poniedziałek w ramach Fortuna 1 Ligi dojdzie do pojedynku sąsiadów z tabeli. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Drygas

Miedź – Termalica, gdzie oglądać

Na zakończenie 2023 roku dostaniemy ciekawie zapowiadający się pojedynek w ramach Fortuna 1 Ligi. Zmierzą się w nim bowiem sąsiedzi z tabeli, mający ambicje do walki o awans. Miedź Legnica wygrała zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań, przez co nie znajduje się już w strefie barażowej. Z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejdzie do wyjazdowego starcia w dobrym humorze po zwycięstwach nad Arką Gdynia i Wisłą Kraków. Obie ekipy dzieli w tabeli zaledwie punkt, więc możemy spodziewać się wyrównanego widowiska.

Sprawdź nasze typy na mecz Miedź – Termalica.

Miedź – Termalica, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 1.

Miedź – Termalica, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Miedź – Termalica, kursy bukmacherskie

Pomimo niewielkiej różnicy w liczbie punktów, bukmacherzy upatrują faworyta w zespole gospodarzy.

Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 grudnia 2023 08:54 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.