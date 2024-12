Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal – Everton: gdzie oglądać?

To będzie jedno z sobotnich spotkań angielskiej Premier League. Arsenal na własnym stadionie podejmie zespół Evertonu. Wszyscy wiedzą, że to Kanonierzy są zdecydowanym faworytem tego meczu i trudno spodziewać się innego wyniku niż pewne zwycięstwo gospodarzy, którzy w ostatnim meczu pokonali AS Monaco. Z kolei Everton jest na zupełnie przeciwnym biegunie ligowej tabeli, stąd więc każdy zdobyty punkt będzie sensacją.

Arsenal – Everton: transmisja TV

Niestety transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Początek meczu w sobotę 14 grudnia 2024 roku o godzinie 16:00.

Arsenal – Everton: stream online

Transmisja meczu Arsenal – Everton dostępna będzie jedynie na platformie Viaplay.

Arsenal – Everton: kto wygra?

Kto wygra mecz? Arsenal

Remis

Everton Arsenal 100%

Remis 0%

Everton 0% 1+ Votes

Arsenal – Everton: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Arsenal. Według bukmacherów zwycięstwo gospodarzy jest prawie pewne i wystawiają oni kurs w wysokości 1.23. Remis z kolei to 6.10. Na trzy punkty gości kurs wynosi 13.00.

Arsenal Everton 1.24 6.60 12.0

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Everton? Transmisja będzie dostępna będzie jedynie na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Everton? Początek meczu w sobotę 14 grudnia o godzinie 16:00.

