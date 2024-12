Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Udinese – Napoli: gdzie oglądać?

SSC Napoli oddało pozycję lidera Serie A po porażce z Lazio (0:1) w ubiegłym tygodniu. W sobotnim starciu Partenopei zmierzą się na wyjeździe z Udinese Calcio w ramach 16. kolejki. Podopieczni Antonio Conte strzelili zaledwie 21 goli w lidze, co jest najgorszym wynikiem na tym etapie sezonu od 2009 roku. Jeśli nie poprawią skuteczności, może to być dla nich najgorszy start w XXI wieku pod względem zdobytych bramek. Co istotne, w meczach wyjazdowych są niezwykle solidni w obronie, notując pięć czystych kont w siedmiu spotkaniach. Z kolei gospodarze podchodzą do sobotniej potyczki z optymizmem po poniedziałkowym zwycięstwie nad Monzą (2:1).

Udinese – Napoli: transmisja w TV

Sobotnie spotkanie Udinese – Napoli będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz 16. kolejki obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Starcie skomentuje duet Julian Kowalski – Tomasz Zieliński.

Udinese – Napoli: stream online

Transmisja z tego meczu będzie dostępna także za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo proste. Wystarczy bowiem spełnić dwa proste warunki.

Udinese – Napoli: sonda

Udinese – Napoli: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem sobotniej rywalizacji są piłkarze Napoli. Na niekorzyść Udinese działa fakt, że nie nie wygrało z Partenopei od 2016 roku, przegrywając od tego czasu aż 13 z 16 spotkań. Czy gospodarze w końcu zdołają się przełamać na Stadio Friuli?

Udinese SSC Napoli 5.40 3.70 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 grudnia 2024 09:35 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Udinese – Napoli? Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1, elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Udinese – Napoli? Spotkanie odbędzie się w sobotę (14 grudnia) o godzinie 18:00.

