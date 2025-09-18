Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać za darmo?
Spotkania Ligi Mistrzów można oglądać nie tylko w telewizji i online, ale również bez dodatkowych opłat. Dzięki współpracy Canal+ Online z Superbet nowi gracze mogą odebrać voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji aż sześciu kolejek fazy ligowej Champions League. To obecnie najkorzystniejsza i w pełni legalna opcja oglądania rozgrywek w Polsce.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (promocja trwa od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów).
- Wpłać minimum 40 zł i postaw pierwszy zakład.
- Zweryfikuj konto.
- Odbierz 3-miesięczny voucher Canal+ Online z transmisjami Ligi Mistrzów (kod otrzymasz w wiadomości SMS).
Dodatkowo nowi gracze mogą liczyć na freebety i bonusy o wartości ponad 3700 zł.
Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj – transmisja
Czwartkowe mecze Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia śledzenie spotkań na żywo zarówno na komputerze, smartfonie, jak i telewizorze Smart TV.
Czy Liga Mistrzów jest w TVP?
Telewizja Polska nie posiada praw do transmisji Champions League w sezonie 2025/26.
Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (18.09.2025)
Czwartkowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych spotkań:
- Club Brugge – AS Monaco, godz. 18:45
- FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen, godz. 18:45
- Eintracht Frankfurt – Galatasaray, godz. 21:00
- Manchester City – Napoli, godz. 21:00
- Newcastle United – FC Barcelona, godz. 21:00
- Sporting CP – Kairat Ałmaty, godz. 21:00
Liga Mistrzów – zapowiedzi meczów
Dzień z Ligą Mistrzów rozpocznie się od dwóch meczów o 18:45 – Club Brugge podejmie Monaco, a Kopenhaga zagra z Bayerem Leverkusen. Wieczorne emocje gwarantują przede wszystkim hity: Manchester City – Napoli oraz Newcastle – FC Barcelona. W tym samym czasie ciekawie zapowiada się starcie Eintrachtu Frankfurt z Galatasaray, a Sporting zmierzy się z mistrzem Kazachstanu – Kairatem Ałmaty.
Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów?
Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online.
O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 18 września 2025?
Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45 (Club Brugge – Monaco, FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen). Pozostałe starcia, w tym hity Manchester City – Napoli oraz Newcastle – FC Barcelona, ruszą o 21:00.
