Dziś (18 września) kibice zobaczą kolejne emocje w Lidze Mistrzów. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejsze mecze LM na żywo w TV i online oraz które starcia zapowiadają się najciekawiej.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać za darmo?

Spotkania Ligi Mistrzów można oglądać nie tylko w telewizji i online, ale również bez dodatkowych opłat. Dzięki współpracy Canal+ Online z Superbet nowi gracze mogą odebrać voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji aż sześciu kolejek fazy ligowej Champions League. To obecnie najkorzystniejsza i w pełni legalna opcja oglądania rozgrywek w Polsce.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (promocja trwa od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów).

(promocja trwa od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów). Wpłać minimum 40 zł i postaw pierwszy zakład.

i postaw pierwszy zakład. Zweryfikuj konto.

Odbierz 3-miesięczny voucher Canal+ Online z transmisjami Ligi Mistrzów (kod otrzymasz w wiadomości SMS).

Dodatkowo nowi gracze mogą liczyć na freebety i bonusy o wartości ponad 3700 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj – transmisja

Czwartkowe mecze Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia śledzenie spotkań na żywo zarówno na komputerze, smartfonie, jak i telewizorze Smart TV.

Czy Liga Mistrzów jest w TVP?

Telewizja Polska nie posiada praw do transmisji Champions League w sezonie 2025/26.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (18.09.2025)

Czwartkowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oto pełna lista dzisiejszych spotkań:

Club Brugge – AS Monaco , godz. 18:45

, godz. 18:45 FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen , godz. 18:45

, godz. 18:45 Eintracht Frankfurt – Galatasaray , godz. 21:00

, godz. 21:00 Manchester City – Napoli , godz. 21:00

, godz. 21:00 Newcastle United – FC Barcelona , godz. 21:00

, godz. 21:00 Sporting CP – Kairat Ałmaty, godz. 21:00

Liga Mistrzów – zapowiedzi meczów

Dzień z Ligą Mistrzów rozpocznie się od dwóch meczów o 18:45 – Club Brugge podejmie Monaco, a Kopenhaga zagra z Bayerem Leverkusen. Wieczorne emocje gwarantują przede wszystkim hity: Manchester City – Napoli oraz Newcastle – FC Barcelona. W tym samym czasie ciekawie zapowiada się starcie Eintrachtu Frankfurt z Galatasaray, a Sporting zmierzy się z mistrzem Kazachstanu – Kairatem Ałmaty.

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów?

Dzisiejsze spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ Extra 1, CANAL+ Sport 5 i CANAL+ 360, a także online w serwisie Canal+ Online.

O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 18 września 2025?

Pierwsze mecze rozpoczną się o 18:45 (Club Brugge – Monaco, FC Kopenhaga – Bayer Leverkusen). Pozostałe starcia, w tym hity Manchester City – Napoli oraz Newcastle – FC Barcelona, ruszą o 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.