Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Włochy (27.09.2025)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo
Dzisiejszy mecz siatkówki Polska – Włochy można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, który transmituje wszystkie mecze reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata 2025.
Transmisja rozpocznie się o godzinie 12:30. W STS TV możesz oglądać wydarzenia w wysokiej jakości na laptopie, telefonie, czy tablecie. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka minut.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kto wygra mecz?
- Polska
- Włochy
0 Votes
Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?
- Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Włochy!
Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Włochy dzisiaj?
Dzisiejsze spotkanie Polaków z Włochami pokażą kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online udostępnia również platforma Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025.
Kiedy mecz siatkarzy Polska – Włochy?
Mecz siatkówki Polska – Włochy odbędzie się w sobotę (27 września 2025 roku) o godzinie 12:30. Będzie to mecz fazy pucharowej – zwycięzca awansuje do finału turnieju.
Mecz Polska – Włochy na mistrzostwach świata 2025 w siatkówce odbędzie się dzisiaj (27 września) o godzinie 12:30.
Mecz siatkówki Polska – Włochy można oglądać w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Ponadto dostępna jest transmisja online w Polsat BOX GO oraz STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.