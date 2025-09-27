Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Włochy (27.09.2025)

Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz siatkówki mężczyzn na żywo. Transmisja spotkania Polska - Włochy jest dostępna w telewizji oraz online.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon

Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz siatkówki Polska – Włochy można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, który transmituje wszystkie mecze reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata 2025.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 12:30. W STS TV możesz oglądać wydarzenia w wysokiej jakości na laptopie, telefonie, czy tablecie. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka minut.

Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL, Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Włochy!

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Włochy dzisiaj?

Dzisiejsze spotkanie Polaków z Włochami pokażą kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online udostępnia również platforma Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025.

Kiedy mecz siatkarzy Polska – Włochy?

Mecz siatkówki Polska – Włochy odbędzie się w sobotę (27 września 2025 roku) o godzinie 12:30. Będzie to mecz fazy pucharowej – zwycięzca awansuje do finału turnieju.

Mecz siatkówki dzisiaj: godzina? Mecz Polska – Włochy na mistrzostwach świata 2025 w siatkówce odbędzie się dzisiaj (27 września) o godzinie 12:30. Gdzie oglądać mecz siatkówki Polska – Włochy? Mecz siatkówki Polska – Włochy można oglądać w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Ponadto dostępna jest transmisja online w Polsat BOX GO oraz STS TV.

