Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Czechy (28.09.2025)

Polscy siatkarze zagrają w niedzielę z Czechami o brązowy medal mistrzostw świata 2025. Spotkanie rozpocznie się 28 września o godzinie 08:30 w Mall of Asia Arena w Pasay, a stawką będzie miejsce na podium prestiżowego turnieju.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Wilfredo Leon

Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz o 3. miejsce mistrzostw świata 2025 w siatkówce Czechy – Polska można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, który transmituje wszystkie spotkania biało-czerwonych na tym turnieju.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 08:30. W STS TV możesz oglądać wydarzenia w wysokiej jakości na laptopie, telefonie, czy tablecie. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka minut.

Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Czechy – Polska dzisiaj?

Spotkanie Czechy – Polska o 3. miejsce w mistrzostwach świata pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go, a także w STS TV.

Kiedy mecz siatkarzy Czechy – Polska?

Mecz siatkówki Czechy – Polska odbędzie się w niedzielę (28 września 2025 roku) o godzinie 08:30 w Mall of Asia Arena w Pasay. Stawką spotkania jest brązowy medal mistrzostw świata.