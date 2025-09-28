Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Czechy (28.09.2025)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo
Dzisiejszy mecz o 3. miejsce mistrzostw świata 2025 w siatkówce Czechy – Polska można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, który transmituje wszystkie spotkania biało-czerwonych na tym turnieju.
Transmisja rozpocznie się o godzinie 08:30. W STS TV możesz oglądać wydarzenia w wysokiej jakości na laptopie, telefonie, czy tablecie. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka minut.
Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?
- Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Czechy – Polska!
Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Czechy – Polska dzisiaj?
Spotkanie Czechy – Polska o 3. miejsce w mistrzostwach świata pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go, a także w STS TV.
