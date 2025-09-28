Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Czechy (28.09.2025)

06:59, 28. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Polscy siatkarze zagrają w niedzielę z Czechami o brązowy medal mistrzostw świata 2025. Spotkanie rozpocznie się 28 września o godzinie 08:30 w Mall of Asia Arena w Pasay, a stawką będzie miejsce na podium prestiżowego turnieju.

Wilfredo Leon
Obserwuj nas w
Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Wilfredo Leon
Oglądaj mecz Czechy – Polska ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz o 3. miejsce mistrzostw świata 2025 w siatkówce Czechy – Polska można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, który transmituje wszystkie spotkania biało-czerwonych na tym turnieju.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 08:30. W STS TV możesz oglądać wydarzenia w wysokiej jakości na laptopie, telefonie, czy tablecie. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka minut.

Oglądaj mecz Czechy – Polska ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

  1. Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
  2. Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
  3. Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Czechy – Polska!

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Czechy – Polska dzisiaj?

Spotkanie Czechy – Polska o 3. miejsce w mistrzostwach świata pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go, a także w STS TV.

Kiedy mecz siatkarzy Czechy – Polska?

Mecz siatkówki Czechy – Polska odbędzie się w niedzielę (28 września 2025 roku) o godzinie 08:30 w Mall of Asia Arena w Pasay. Stawką spotkania jest brązowy medal mistrzostw świata.

Mecz siatkówki dziś: godzina?

Mecz Czechy – Polska na mistrzostwach świata 2025 w siatkówce odbędzie się dzisiaj (28 września) o godzinie 08:30.

Gdzie oglądać mecz siatkówki Czechy – Polska?

Mecz siatkówki Czechy – Polska można oglądać w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Transmisja dostępna będzie także online w Polsat Box Go oraz STS TV.