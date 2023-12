IMAGO/Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oglądaj mecze Barcelony za darmo z kodem GOAL! Obstawiaj i oglądaj mecz Barcelona – Girona w STS TV!

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona poprzedniej kolejce pokonała Atletico Madryt, a teraz czeka ją pojedynek z kolejnym zespołem z czołówki. Do stolicy Katalonii przyjedzie sensacyjny wicelider tabeli – Girona FC. Zespół jest rewelacją obecnych rozgrywek i w niedzielnym meczu jego celem będzie sprawienie kolejnej niespodzianki. Nie mniej jednak w roli faworyta do tego spotkania przystąpią gospodarze.

Mecz Barcelona – Girona odbędzie się w niedzielę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Rywalizację obu klubów będzie można obejrzeć także w usłudze STS TV. Dostęp do transmisji odblokujesz sobie rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny zakład.

Barcelona – Girona: gdzie obejrzeć?

Jedną z opcji na obejrzenie meczu Barcelona – Girona jest również skorzystać z usługi CANAL+ online, gdzie możemy uzyskać dostęp do kanału CANAL+ Sport, na którym transmitowany będzie mecz. Teraz dostęp do usługi możesz mieć w promocyjnej cenie. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zaoszczędzić aż 240 zł.

Barcelona – Girona: kto wygra?

Barcelona zdoła pokonać Gironę? Tak 95% Nie 5% 22 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.